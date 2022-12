Marketplace : un outil privilégié par les professionnels

Cela fait de nombreuses années que lorsque l’on fait des achats en ligne, on peut passer par des marketplaces. Ce sont des plateformes qui sont devenues incontournables pour les particuliers. En revanche, cela n’existe pas toujours de l’autre côté pour que les acheteurs professionnels puissent facilement interagir avec les vendeurs. C’est une façon de faire qui est en train d’évoluer et qui séduit évidemment les professionnels.

De quoi s’agit-il ?

Une marketplace B2B est tout simplement une plateforme en ligne qui permet de simplifier les échanges entre acheteurs et vendeurs. C’est un moyen pour les entreprises d’entrer en contact avec un vaste réseau de professionnels et ainsi grandement simplifier la recherche. C’est un moyen beaucoup plus efficace pour des entreprises qui souhaitent vendre leurs produits ou même des services en ligne. Sans une marketplace, l’entreprise est contrainte de soit développer son propre site, soit de communiquer différemment. Ainsi, une marketplace va leur permettre de toucher une cible bien plus vaste et de gagner en visibilité facilement. Cela fonctionne exactement comme les marketplaces pour les particuliers, à la différence que l’on va retrouver ses produits différents et également que l’on pourra acheter en gros. L’idée est là, même, elle est simplement adaptée à un public de professionnels.

Pourquoi utiliser une marketplace ?

L’utilisation d’une marketplace est particulièrement intéressant pour les entreprises, ce qui explique l’engouement. En effet, le premier élément important est que cela permet d’avoir une plateforme d’échange qui nous met en relation avec de nombreuses autres entreprises via une seule interface. Ce sont aussi des outils qui sont particulièrement simples à prendre en main, ce qui est important pour que tout le monde puisse en profiter. On peut également profiter d’une solution complète dans le sens où tout est pris en charge par la plateforme, de la recherche jusqu’au paiement. Il y a aussi un avantage en termes de prix puisque les vendeurs peuvent proposer des très grandes quantités et ainsi réaliser une plus grande marge. Passer des commandes sur une plateforme qui regroupe autant de professionnels est aussi un gage de sécurité pour les acheteurs.

Une solution pour se démarquer

Au-delà des aspects pratiques, la marketplace peut jouer un rôle essentiel dans le développement de l’entreprise. C’est notamment un atout stratégique pour des vendeurs et des fournisseurs qui cherchent à se démarquer de la concurrence. On peut rapidement évaluer les prix pratiqués par les concurrents sur la plateforme, mais surtout mettre en avant un service plus efficace. Par rapport à des concurrents qui n’utiliseraient pas de marketplace, c’est un avantage énorme pour récupérer des parts de marché. Cela démontre une certaine démarche en termes de communication et d’adaptabilité face à la demande. C’est aussi une solution pour diversifier sa clientèle et chercher à toucher des cibles différentes qui peuvent être complètement en dehors du réseau d’entreprises avec lequel on a l’habitude de travailler. C’est alors un moyen de trouver de nouvelles opportunités rapidement et surtout de ne pas avoir besoin de créer soi-même une interface qui aurait pu être utilisée de la sorte.