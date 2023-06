DSM 7.2 Update 1 est disponible pour les NAS Synology

Synology a mis en ligne il y a quelques jours (le 19 juin pour être précis) une nouvelle version de DSM à destination de ses NAS. A l’heure où je vous parle la dernière version de DSM (Disk Station Manager) est donc DSM 7.2-64570 Update 1 qui fait suite à DSM 7.2 lancé en mai dernier.

Comme on peut le voir dans la Release Note officielle, DSM 7.2-64570 Update 1 n’est pas une énorme mise à jour qui apporte une quantité astronomique de changements et de nouveautés, bien au contraire… En effet, DSM 7.2-64570 Update 1 est plus une mise à jour de routine qui vise à apporter des correctifs. Et justement, ce dernier opus corrige deux poblèmes qui ont été découverts récemment par la fabricant.

Quoi de neuf dans DSM 7.2-64570 Update 1 ?



Des correctifs :



Correction d’un problème où les volumes Btrfs pouvaient ne pas être en mesure d’exécuter l’optimisation du volume avec succès.

Correction d’un problème où le remplacement de disque pouvait ne pas fonctionner correctement pour les pools de stockage SHR.