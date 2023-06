Western Digital officialise le SSD M.2. WD Blue SN580

Les rumeurs disaient donc vraies : un SSD WD Blue SN580 était bel et bien en préparation chez Western Digital. Le SSD vient en effet d’être officialisé par le contructeur. Et comme prévu : le WD Blue SN580 est un SSD M.2. NVMe d’entrée de gamme qui profite d’une interface PCI Express 4.0 4x.

Le SN580 existe en quatre capacités de stockage : 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To.

SN580 250 Go : 4.000 Mo/s en lecture, 2.000 Mo/s en écriture (240K/470K iOPS)

4.000 Mo/s en lecture, 2.000 Mo/s en écriture (240K/470K iOPS) SN580 500 Go : 4.000 Mo/s en lecture, 3.600 Mo/s en écriture (450K/750K iOPS)

4.000 Mo/s en lecture, 3.600 Mo/s en écriture (450K/750K iOPS) SN580 1 To : 4.150 Mo/s en lecture, 4.150 Mo/s en écriture (600K/750K iOPS)

4.150 Mo/s en lecture, 4.150 Mo/s en écriture (600K/750K iOPS) SN580 2 To : 4.150 Mo/s en lecture, 4.150 Mo/s en écriture (600K/750K iOPS)

Les SSD de 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To sont annoncés avec respctivement une endurance de 150 TBW, 300 TBW, 600 TBW et 900 TBW.

Couverts par une garantie de cinq années, les WD Blue SN580 coûtent : 58,99€ en version 250 Go, 78,99€ en version 500 Go, 110,99€ en version 1 To et pas moins de 222,99€ avec une capacité de 2 To.

Pour information, leWD Blue SN580 succède au WD Blue SN570 qui est sorti il y a deux ans. Récemment, on s’est d’ailleurs servi du SN570 pour tester le boîtier Oracle Air de Cooler Master.