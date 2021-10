Western Digital annonce les SSD M.2. WD Blue SN570

Après le WD Red SN700 destiné aux NAS, le fabricant Western Digital annonce maintenant l’arrivée du WD Blue SN570. Cette fois-ci le contructeur destine son SSD non pas aux NAS ni aux gamers et encore moins aux gamers mais « aux créateurs ».

Une idée intéressante sauf que je ne vois pas bien pourquoi un SSD pourrait être plus adapté aux créateurs qu’aux gamers ou à Madame Michu qui veut s’équiper d’un SSD M.2. (car oui oui Mme Michu connaît les SSD, et elle suit les conseils avisés de son petit fils adoré, qui est lui même un fidèle lecteur de Bhmag ;-) )

Bref… le WD Blue SN570 est un SSD M.2. NVMe qui est plutôt un modèle d’entrée de gamme à la vue de ses caractéristiques techniques et des débits qu’il propose.

En efffet, le SN570 se contente d’une interface PCI Express 3.0 4x et il existe en trois variantes : 250 Go, 500 Go et 1 To qui offrent des débits pouvant atteindre jusqu’à 3.500 Mo/s en lecture et 3.000 Mo/s en écriture.

WD Blue SN570 250 Go : 3.300 Mo/s en lecture, 1.200 Mo/s en écriture (endurance 150 To)

3.300 Mo/s en lecture, 1.200 Mo/s en écriture (endurance 150 To) WD Blue SN570 500 Go : 3.500 Mo/s en lecture, 2.300 Mo/s en écriture (endurance 300 To)

3.500 Mo/s en lecture, 2.300 Mo/s en écriture (endurance 300 To) WD Blue SN570 1 To : 3.500 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture (endurance 600 To)

Les WD Blue SN570 de 250 Go, 500 Go et 1 To sont déjà référencés sur la boutique en ligne de Western Digital. Ils y coûtent respectivement 45,99€, 59,99€ et 114,99€.