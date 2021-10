Concours LaCie et Bhmag : voilà les résultats du jeu !

Le concours organisé en partenariat avec LaCie a pris fin samedi soir à minuit. Vous avez été nombreux à participer et à tenter votre chance pour tenter de remporter l’un des prix mis en jeu.

Pour rappel, un SSD portable LaCie Mobile était à gagner ainsi que 5 clés usb sérigraphiées aux couleurs de Bhmag.

Pour participer au concours, il fallait répondre correctement à la question suivante : « Avec quel designer la firme LaCie a-t-elle déjà travaillé ? ». La bonne réponse était assez facile à trouver puisqu’il suffisait de se rendre sur cette page du site du constructeur pour la dénicher. Il fallait répondre « Philippe Starck ».

Pour départager les bonnes réponses, un tirage au sort (via random) a été effectué et celui-ci a designé « Kara » pour le 1er prix, « Thierry B. » pour le second prix, « huet » pour le 3ème, « ColinF » pour le 4ème et enfin « Jessica Rabbit » pour le 5ème.

Résultats du jeu :

1er prix : Kara remporte un SSD portable LaCie Mobile + une clé usb Bhmag

2ème prix : Thierry B. remporte une clé usb Bhmag

3ème prix : huet gagne une clé usb Bhmag

4ème prix : ColinF gagne une clé usb Bhmag

5ème prix : Jessica Rabbit gagne une clé usb Bhmag

Les gagnants seront contactés par mail dans la journée afin d’obtenir leur adresse postale pour recevoir leur lot. Félicitations à eux !

Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce concours. Un grand merci aussi à LaCie pour le SSD offert pour ce concours.

Vous n’avez pas gagné cette fois ci ? Pas de soucis, vous pourrez à nouveau tenter votre chance dès demain matin via un nouveau jeu concours mis en place pour fêter les 21 ans de Bhmag.