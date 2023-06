Test du boitier Oracle Air de Cooler Master pour les SSD M2 NVMe

Pages: 1 2 3

Suite à la publication de ce sondage, vous avez été nombreux à réclamer plus de tests sur Bhmag. Je vous ai entendu, voilà donc un nouveau test de matériel sur le site. D’autres arriveront prochainement….

Pour l’occasion, je me suis intéressé à un boîtier un peu particulier destiné aux SSD au format M.2. NVMe. Le boîtier porte le nom de Oracle Air. C’est un boîtier en aluminium conçu par Cooler Master qui été dévoilé en avril par le fabricant. Le boîtier peut accueillir un SSD au format M.2. NVMe qu’il soit au format 2230, 2240, 2242 ou 2280.

Grâce à ce boîtier, il est possible de transformer n’importe quel SSD M.2. NVMe (PCI Express 3.0 ou PCI Express 4.0) en SSD portable. Pratique, cela permet d’avoir à disposition un SSD M.2. qui sera à la fois portable, compact et performant. Petit plus : il sera même évolutif puisque vous pourrez changer le SSD quand vous le souhaitez pour y placer un SSD de plus grande capacité par exemple.

Maintenant que les présentations sont faites, passons à la suite… Comme vous pouvez le voir le Cooler Master Oracle Air est vendu dans une petite boîte en carton rectangulaire de couleur noire.

A l’intérieur de la boîte on trouve le boîtier Oracle Air bien sûr, mais aussi plusieurs autres petites choses : un câble USB C vers USB C de 25 cm environ, une notice d’utilisation, une goupille orange pour maintenir le SSD et deux pads thermiques.

L’Oracle Air mesure 128,5 mm de long sur 42 mm de large. Son épaisseur est de 18,5 mm. La première chose frappante quand on découvre le boîtier pour la première fois c’est qu’il est intégralement en aluminium. Au niveau du poids, sachez qu’il pèse un peu plus de 100 grammes.

Esthétiquement, il est joli et semble plus que résistant. Son aspect est travaillé. Ca respire franchement la qualité. La conception du boîtier est vraiment originale puisque l’Oracle Air se compose de deux parties bien distinctes qui s’emboîtent l’une dans l’autre.

La première partie fait penser à une cage. C’est en fait une coque de protection en aluminium qui dispose de diverses orifices pour faciliter la dissipation thermique du SSD. Il faut dire qu’habituellement les SSD M.2. NVMe ont tendance à chauffer lorsqu’ils sont beaucoup sollicités et encore plus lorsqu’ils sont encapsulés dans un boîtier. Cette fois-ci avec ces différentes aérations présentes sur le boîtier, la dissipation devrait être facilitée…

La seconde partie est un dissipateur thermique, lui aussi en aluminium. C’est dans cette seconde partie qu’on vient loger le SSD au format M.2 NVMe. A noter à ce sujet que l’Oracle Air peut accueillir les SSD M.2. NVMe (PCIe 3.0 ou 4.0) au format 2280 mais aussi les modèles aux formats 2230, 2240 et 2242 qui sont un peu moins répandus mais qu’on trouve désormais dans les PC ultrabooks et les machines nomades comme le Steam Deck de Valve par exemple.

Au niveau de sa connectique, l’Oracle Air dispose d’un port USB type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 à 10 Gbps. Une petit diode de couleur bleue se trouve juste à côté du connecteur et clignote lorsque le SSD est en fonctionnement.