Sabrent dévoile le Rocket Q4 2230 : un SSD M.2. au format 2230 pour les machines nomades

Afin de compléter sa gamme de SSD « Rocket », le fabricant Sabrent annonce la sortie du Rocket Q4 2230 avec une capacité de stockage de 2 To. Ce SSD M.2. NVMe offre la particularité d’être très compact puisqu’il mesure seulement 22 x 30 mm ce qui devrait intéresser les possesseurs de machines ultra portables et de Steam Deck.

A noter que ce n’est pas la première fois que le constructeur propose un SSD à ce format. En effet, Sabrent a lancé en fin d’année dernière le SSD Rocket 2230 qui était décliné en trois versions de plus faibles capacités : 256 Go, 512 Go et 1 To.

Aujourd’hui, le Rocket Q4 2230 monte donc en gamme et atteint une capacité de stockage de 2 To. Le form factor est le même et on reste sur un contrôleur Phison E21 et de la mémoire NAND flash conçue par Micron. Le Rocket Q 2230 exploite une interface PCI Express 4.0 4x.

Au niveau des performances, Sabrent annonce pour ce modèle des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 5.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 3.200 Mo/s en écriture, le tout avec respectivement 480K et 750K iOPS en lecture/écriture 4K.

Le Rocket Q4 2230 est dispo en précommande aux USA au prix de 219,99$.