Synology officialise un nouveau NAS 4 baies : le DS423

Synology vient d’officialiser la sortie d’un nouveau NAS au sein de sa gamme 2023. Après les DS723+, DS223, DS1823xs+ et DS423+ sortis cette année, voilà aujourd’hui le DiskStation DS423.

Le DS423 est un NAS qui offre quatre baies de stockage. Les baies peuvent accueillir des disques durs (ou SSD) aux formats 2,5 et 3,5 pouces. Le Synology DS423 est animé par un processeur quad core ARM Realtek cadencé à 1,7 GHz secondé par 2 Go de mémoire vive DDR4 (non ECC). Par contre la quantité de RAM n’est pas extensible sur ce modèle.

La connectique du DS423 se compose de deux ports USB 3.0 situés à l’arrière et de deux ports réseau RJ5 Gigabit (avec Link Agregation) situés également à l’arrière du NAS.

A première vue, le DS423 semble être un NAS 4 baies d’entrée de gamme destiné aux PME et aux particuliers qui n’ont pas besoin d’un produit très performant ni très évolutif. En effet, le DS423 se contente d’un processeur ARM à 1,7 GHz qui est loin d’être une bête de course et il n’embarque que 2 Go de RAM qu’on ne peut pas augmenter.

Par ailleurs, le NAS ne propose pas non plus d’emplacement pour SSD M.2. et il n’est pas possible de lui greffer de modules d’extension pour augmenter le nombre de baies de stockage. Vous trouverez plus d’informations ici sur le site de Synoogy.

Couvert par une garantie de trois ans, le DS423 est déjà référencé à 474,95€ chez LDLC et 429,99€ chez TopAchat.