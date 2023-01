Un nouveau NAS d’entrée de gamme chez Synology : le DS223

Après le DS723+ lancé il y a seulement quelques jours, voilà maintenant que débarque aujourd’hui le DS223. C’est également un NAS Synology qui offre deux baies de stockage. Par contre c’est un modèle qui est plutôt d’entrée de gamme comparé au DS723+.

En effet, le DS223 est moins véloce que son grand frère. Il est équipé d’un processeur quad core Realtek RTD1619B cadencé à 1,7 GHz et il embarque 2 Go de RAM DDR4 (non extensible)

La connectique du DS223 se compose de trois ports USB 3.0 (deux à l’arrière + un à l’avant) et d’un port Ethernet Gigabit.

Le boîtier mesure 165 x 108 x 232,7 mm et pèse 1,28 kilos.

Pour le moment, on ne sait pas quand ni à quel tarif sera commercialisé ce nouveau NAS. Il devrait toutefois être disponible dans le commerce dans les semaines qui viennent….

Le site français de Synology ne fait pas encore mention de ce nouveau modèle mais le site international le référence ici.