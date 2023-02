Un nouveau SSD M.2. d’entrée de gamme chez PNY : le CS2230

Un nouveau SSD M.2. NVMe d’entrée de gamme est annoncé chez PNY. Le SSD porte le nom de CS2230. C’est un modèle qui dispose d’une interface PCI Express 3.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D.

Le fabricant explique que ce nouveau SSD d’entrée de gamme « est conçu pour remplacer les disques SSD SATA et offrir des vitesses toujours plus rapides aux joueurs et aux utilisateurs professionnels ».

Le CS2230 est décliné en deux capacités de stockage : 500 Go et 1 To. Ce n’est pas une bête de course, loin de là, puisque le SSD propose les débits suivants :

PNY CS2230 500 Go : 3.300 Mo/s en lecture, 2.500 Mo/s en écriture

3.300 Mo/s en lecture, 2.500 Mo/s en écriture PNY CS2230 1 To : 3.300 Mo/s en lecture, 2.600 Mo/s en écriture

Les deux SSD sont déjà référencés sur Amazon : la version 500 Go coûte 50,24€ alors que la version 1 To vaut 81,46€. DAns les deux cas la garantie des est de cinq ans.