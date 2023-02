Bon Plan : Achetez Windows 11 Pro dès 9,79€ et Office 2021 dès 13,05€

Comme on l’a vu dans cette news, Microsoft a cessé de vendre des licences numériques de Windows 10. L’éditeur invite par conséquent les utilisateurs à passer au système d’exploitation Windows 11. Ce dernier, sorti le 5 octobre 2021, fournit un grand nombre de nouvelles fonctionnalités et il intègre un nouveau menu démarrer

Où acheter Windows 11 Pro ou Home à bas prix ?

Godeal24 propose des promotions pour la Saint-Valentin. Durant cet événement, une version officielle et authentique de Windows 11 Pro ne coûte que 10,25€. Et si vous souhaitez en acheter plusieurs exemplaires : le pack de Windows 11 Pro pour 5 PC coûte seulement 48,99€ soit un prix de revient de 9,79€ par PC. De son côté, Windows 11 Home est dispo à partir de 9,45€ par PC.

Si les utilisateurs souhaitent acheter une licence de Windows 10, ils peuvent toujours l’acheter auprès de vendeurs tiers comme Godeal24. Le prix minimum pour Windows 10 n’est que de 6,12€ par PC. Bien que le système d’exploitation Windows 10 supportera les mises à jour de sécurité jusqu’au 14 octobre 2025, il est préférable de passer à Windows 11 dès que possible si les conditions matérielles de l’ordinateur le permettent !

Promos à durée limitée



Windows 11 Pro à partir de 9,79€

Windows 10 à seulement 6,12€ /PC



Vous souhaitez utiliser Word, PowerPoint ou Excel sur votre ordinateur, mais vous ne souhaitez pas acheter la suite Microsoft Office à plein tarif ? Et bien bonne nouvelle : durant les promos de la Saint-Valentin : Godeal24 vous propose une grosse remise ! Le dernier Office 2021 est à seulement 24,25€.

Grosses promos : Microsoft Office au meilleur prix !

62% sur les bundles MS Office via le code promo « GOLE62 »

Microsoft Office pour MAC à prix cassés



50% sur d’autres Windows via le code « GOLE50 »

Des outils PC au meilleur prix !

Godeal24 est un revendeur de licences Microsoft et de logiciels de sécurité informatique majeurs, vous permettant d’acheter le système d’exploitation Windows et MS Office à des prix réduits, ainsi que des outils informatiques tels que la série IOBIT, le logiciel Ashampoo, Disk Drill et d’autres. Économisez jusqu’à 90% ! Les licences sont 100% authentiques. Godeal24 connaît « l’historique » de chaque licence qu’il vend, et les utilisateurs peuvent les utiliser sans aucun problème. Pour cette raison, les licences achetées sur Godeal24 sont « à vie », c’est-à-dire qu’elles peuvent être utilisées sans restriction : le système d’exploitation sera mis à jour et pris en charge par Microsoft pendant toute sa durée de vie.

La fiabilité de Godeal24 se reflète pleinement dans la bonne réputation en ligne dont il jouit et dans les nombreuses critiques positives sur TrustPilot, où la société est très bien notée dans 98 % des avis. Cela s’explique par la qualité de l’expérience d’achat et les nombreux avantages offerts par la boutique : outre la possibilité de choisir parmi de nombreux produits originaux à des remises allant jusqu’à 90%, la livraison numérique vous permettra de recevoir votre logiciel directement sur votre adresse e-mail dans les secondes suivant l’achat. C’est un mode de livraison très pratique pour l’acheteur.

Godeal24 promet d’offrir un support technique professionnel 24h/24 et 7j/7 et un service après-vente à vie et que vous pouvez utiliser le produit sans problème ! Vous pouvez contacte Godeal24 à cette adresse : service@godeal24.com.