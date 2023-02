Apple dévoile les parts de marché d’iOS 16 et iPadOS 16

Les chiffres relatifs au déploiement d’iOS et iPadOS 16 ont publiés par Apple. Les deux systèmes occupent une part de marché de plus en plus importante.

Les chiffres relatifs au déploiement d’iOS 16 et iPadOS 16 ont été mis à jour sur le site d’Apple. Selon les dernières données communiquées par la firme de Cupertino, iOS 16 et iPad 16 occupent une part de marché de plus en plus importante sur les iPhone et iPad.

iOS 16 / iPhone

iOS 16 est désormais installé sur 81% des iPhone sortis au cours des quatre dernières années. En ce qui concerne les autres iPhone : 15% tournent sous iOS 15 et 4% utilisent une version plus ancienne du système d’exploitation mobile d’Apple.

A noter par ailleurs qu’iOS 16 est présent sur 72% des tous les appareils iOS. 20% sont sous iOS 15 et 8% exploitent une version antérieure d’iOS..

iPadOS 16 / iPad

Sur les tablettes iPad, iPadOS 16 est installé sur 53% des iPad sortis au cours des quatre dernières années. 39% sont sous iPadOS 15 et 8% utilisent encore une version précédente du système.

Toutes tablettes Apple confondues : iPadOS 16 est présent sur 50% d’entre elles. Les autres iPad exploitent iPadOS 15 pour 37% d’entre elles tandis que 13% tirent partie d’une version plus ancienne d’iPadOS.