Insolite : un chercheur en sécurité trouve les paroles de Coldplay dans le firmware d’un SSD

Quel est le rapport entre la musique pop rock et un SSD ? Il n’y a aucun rapport vous seriez tenté de me répondre. Et pourtant… un chercheur en sécurité vient de faire un lien entre les deux via une découverte plutôt surprenante…

En effet, le chercheur en sécurité, Nicholas Starke, a découvert par hasard que les paroles de la chanson « The Scientist » de Coldplay étaient présentes dans le firmware d’un SSD de marque Kingston, plus précisément le Kingston KC2000.

Qu’est-ce qu’elles faisaient là ? Aucune idée ! Nicolas Starke a été très surpris de découvrir le texte « Come up to meet you, tell you I’m sorry. You don’t know how lovely you are » dans le firmware du SSD. Et encore plus surpris quand il a compris que le texte faisait référence à la chanson The Scientist du groupe Coldplay.

Les paroles de la chanson ont été découvertes dans la version SKC2000_S2681103 du firmware du SSD KC2000. « Je n’ai absolument aucune idée de la raison de leur présence dans le firmware », explique Nicholas Starke, à propos des paroles de The Scientist. « J’ai déjà examiné beaucoup de firmware au cours de ma vie mais je n’avais encore jamais rien vu de semblable, en particulier dans les firmwares de composants informatique. »

Le Kingston KC2000 est un SSD M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 3.0 4x. La mise à jour S2681103 sortie en janvier 2020 est censée améliorer les performances et la sécurité du SSD.

En téléchargeant le fichier ZIP sur le site du fabricant et en examinant le fichier S2681103.bin à l’aide d’un éditeur héxadécimal, nos confrères du site BleepingComputer ont pu confirmer la présence du texte de Coldplay.

Reste maintenant à savoir ce que ça faisait là …