Sabrent dévoile deux boîtiers RGB pour SSD M.2.

Le constructeur Sabrent a dévoilé deux nouveaux boîtiers qui permettent d’accueillir indifféremment un SSD M.2. NVMe ou M.2. SATA. Ils supportent les SSD M.2. aux formats 2230, 2242, 2260 et 2280.

Les deux boîtiers portent le nom de Rocket RGB EC-RGB et de Rocket RGB EC-RGBC. Ils se démarquent uniquement par leur coloris : gris anthracite pour le premier et rose pour le second. Les boîtiers mesurent 109 x 46 x 15 mm et pèsent 95 grammes.

Mis à part ça, ils intégrent tous les deux un dissipateur thermique et ils disposent d’une coque en aluminium afin de faciliter la dissipation de chaleur. L’installation du SSD est aisée car sa fixation se fait sans outils. A noter la présence d’un éclairage RGB sur le châssis, ce qui plaira (ou non) aux amateurs du genre.

Les boîtiers Sabrent Rocket RGB EC-RGB et EC-RGBC disposent d’un port USB type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps). Ils sont commercialisés depuis quelques jours aux Etats-Unis au prix de 50 dollars. Ils devraient arriver prochainement en Europe à un tarif plus ou moins similaire.