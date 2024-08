Un premier SSD Thunderbolt 5 en préparation chez Sabrent

Sabrent annonce l’arrivée prochaine du Rocket XTRM5, un SSD portable qui exploitera une interface Thunderbolt 5. Il s’agira du tout premier SSD à tirer partie de cette interface. Comme vous pouvez l’imaginer, cela devrait avoir une incidence plus que favorable sur les taux de transferts.

Pour l’instant, le fabricant n’annonce pas de chiffres en lecture/écriture histoire de faire un peu de teasing jusqu’à la sortie finale du produit.

On a donc assez peu d’informations techniques à propos de ce nouveau SSD portable. On sait toutefois que le Rocket XTRM5 sera décliné en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To et qu’il rétro compatible avec les machines équipées d’un port Thunderbolt 4.

Cette actualité sera mise à jour dès que Sabrent se sera montré un peu plus loquace…