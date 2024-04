Sabrent Rocket 4 : un SSD M.2. PCIe 4.0 milieu de gamme

Un nouveau SSD est annoncé chez Sabrent. Le nouveau dispostif de stockage porte le nom de Rocket 4. C’est un SSD au format M.2. NVMe (2280) « dramless » c’est à dire sans mémoire cache. Il profite d’une interface PCI Express 4.0 4x.

Le Rocket 4 est animé par un contrôleur Phison PS5027-E27T et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 162 couches.

Le Rocket 4 existe pour le moment en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To mais une version 4 To est d’ores et déjà en préparation d’après le constructeur.

A noter qu’en terme de performance, cette nouvelle série de SSD offre des débits pouvant atteindre jusqu’à 7.400 Mo/s en lecture et jusqu’à 6.400 Mo/s en écriture et jusqu’à 1000K/950K iOPS en lecture / écriture 4K.

Les Rocket 4 de 1 To et 2 To sont déjà disponibles à la vente aux Etats-Unis. Ils coûtent respectivement 99,99$ et 199,99$ au Pays de l’Oncle Sam.. Ils devraient arriver prochainement en Europe. Pour le moment, les tarifs en euros n’ont pas été annoncés par le fabricant.