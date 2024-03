Promo printemps : Office 2021 et Windows 11 sur Godeal24

Promo de printemps : les licences Office 2021 et Windows 11 sont à prix fracassés sur Godeal24

Malgré la multiplication des alternatives gratuites, force est de constater que Microsoft Office a conservé sa place de référence en matière de suite bureautique. Beaucoup d’entre nous se tournent encore vers Word, PowerPoint et Excel pour traiter des documents, analyser des chiffres, élaborer des présentations, et bien plus encore…

Si vous envisagez de vous procurer la suite de Microsoft sachez que vous n’avez pas besoin de prendre un abonnement puisque vous pouvez l’acheter en une seule fois plutôt que de payer des mensutalités à n’en plus finir….

En cemoment, le site Godeal24 propose d’ailleurs une promo de printemps qui vous permet d’économiser sur les licences à vie de Microsoft Office et Windows. Durant un laps de temps limité, vous pouvez obtenir une licence à vie de Microsoft Office Professionnel 2021 pour seulement 26,75€ avec le code GG62 (au lieu de 579€ sur le site de Microsoft). Cette licence vous donne accès à Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Publisher et Access. L’accès à vie signifie que vous disposerez de ces applications Microsoft pour toujours et que toutes les mises à jour sont incluses dans votre achat.

62% de réduction sur Microsoft Office avec le code promo GG62

Si vous souhaitez mettre à niveau votre expérience informatique avec Windows 11 Pro, sachez que vous pouvez obtenir Windows 11 Professionnal pour 13,55€ avec le code promo GG50 (au lieu de 259€ sur le site de Microsoft).

Windows 11 Professionnel offre des fonctionnalités avancées de sécurité, de gestion et de productivité. Bénéficiez d’une protection améliorée grâce au chiffrement BitLocker et profitez de fonctionnalités basées sur l’IA telles que Copilot, l’assistant IA de Windows 11 Pro qui peut vous aider en un clin d’œil !

Remise énorme sur le système d’exploitation Windows avec le code promo GG50

Des bundles économiques avec 62% de rabais avec le code promo GG62

Quantités = prix cassés !

Jusqu’à 50% de réduc sur d’autres versions de Windows et Office avec le code promo GG50

Des utilitaires PC aux meilleurs tarifs !

Chez Godeal24, vous pouvez économiser beaucoup de temps et d’argent grâce aux licences Microsoft proposés à prix discount et aux logiciels de sécurité et d’autres outils informatiques vendus à petits prix.

Vous pouvez vous procurer le système d’exploitation Windows et la suite bureautique MS Office à un prix imbattable. Vos achats se font sans tracas grâce à la livraison numérique de Godeal24 qui envoie votre logiciel directement par mail quelques secondes après l’achat.

Avec une note de 98% sur TrustPilot et une assistance technique dispo 24h/24 et 7j/7, vous pouvez avoir confiance en Godeal24 pour vos achats. Pour toutes questions vous pouvez les contacter par mail : service@godeal24.com