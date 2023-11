Team Group lance le SSD portable T-CREATE CinemaPr P31

Team group propose un nouveau SSD portable qui porte le nom de T-CREATE CinemaPr P31. C’es un SSD portable plutôt compact qui ne pèse que 110 grammes. Le fabricant destine ce nouvel espace de stockage aux créateurs de contenu et notamment celles et ceux qui aiment prendre des photos et des vidéos.

Pour se faire, le SSD peut s’appareiller à n’importe quel appareil photo numérique ou un smarrphone, y compris le dernier iPhone 15, via son port USB type C et un système de fixation.

Le SSD externe portable T-CREATE CinemaPr P31 prend en charge le transfert de données via l’interface Type-C pour toutes les caméras professionnelles. Qu’il s’agisse d’un enregistrement ou d’un tournage en résolution 6K ou 8K, les données peuvent être transmises via une interface Type-C haute vitesse. grande taille de stockage allant jusqu’à 4 To, il suffit de stocker 960 minutes de vidéos 4K à 60 ips. Le CinemaPr P31 est compatible avec une large gamme de formats vidéo, tels que RAW, ProRes et ProRes RAW, et peut gérer le stockage de Fichiers vidéo volumineux, qui peuvent être visualisés et ajustés en temps réel.

Le T-CREATE CinemaPr P31 offre un design original. Il existe en deux coloris : doré ou noir.

A noter que trois capacités de stockage (1 To, 2 To et 4 To) seront disponibles lors de sa sortie qui est prévue pour le premier trimestre 2024.