Un SSD M.2. NVMe au format 2230 chez Goodram

Le fabricant Goodram lance un nouveau SSD qui porte le nom de IRDM PRO NANO. C’est un SSD M.2. NVMe au format 2230. Il ne mesure que 22 mm de large sur 30 mm de long. Grâce à ses mensurations réduites, il pourra facilement trouver sa place dans des machines ultra portables et des consoles de jeux PC.

Le SSD exploite une interface PCI Express 4.0 4x et embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Il est proposé en trois capacités de stockage : 512 Go, 1 To et 2 To.

Voilà les débits offerts par chaque modèle :

512 Go : 5.100 Mo/s en lecture, 4.600 Mo/s en écriture (780K/920K iOPS)

5.100 Mo/s en lecture, 4.600 Mo/s en écriture (780K/920K iOPS) 1 To : 7.300 Mo/s en lecture, 6.000 Mo/s en écriture (750K/850K iOPS)

7.300 Mo/s en lecture, 6.000 Mo/s en écriture (750K/850K iOPS) 2 To : 7.300 Mo/s en lecture, 6.000 Mo/s en écriture (750K/850K iOPS)

Les IRDM PRO NANO de 512 Go, 1 To et 2 To sont garantis cinq ans. Ils sont respectivement annoncés avec une endurance de 300 TBW, 600 TBW et 1200 TBW.