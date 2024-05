Le SSD portable Samsung T7 offre maintenant 4 To de stockage

Histoire de donner un coup de jeune à son SSD Samsung T7 sorti en mai 2020, le fabricant Samsung vient d’annoncer l’arrivée d’une plus grande capacité de stockage. Ainsi, en plus des versions 500 Go, 1 To et 2 To, le Samsung T7 sera désormais également décliné en version 4 To.

Grâce à cette capacité accrue, les utilisateurs pourront stocker encore plus de données sur ce SSD qui offre l’avantage d’être plutôt compact et d’être plutôt rapide. En effet, il supporte des taux de transferts de 1.050 Mo/s en lecture et de 1.000 Mo/s en écriture.

Sur le site du fabricant, le Samsung T7 de 4 To est annoncé au prix de 519,99€ alors que les capacités inférieures coûtent respectivement : 104,99€ (500 Go), 152€ (1 To) et 250€ (2 To).

Cela resste assez onéreux mais heureusement les tarifs du modèle 4 To devraient baisser rapidement en boutique puisque les prix de vente officiels de Samsung ne semblent (heureusement) pas vraiment appliqués sur les boutiques en ligne. On trouve en effet les Samsung T7 de 500 Go, 1 To et 2 To à seulement 86€, 112€ et 160€ sur Amazon.fr, ce qui est quand même bien plus abordable.