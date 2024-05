Godeal24 casse le prix de Office 2021 et Windows 11

Que vous comptiez changer d’ordinateur ou profiter des meilleures fonctionnalités pour vos études, pour le travail ou même pour votre domicile, l’accès à Microsoft Office et à Windows est souvent nécessaire pour exploiter au mieux votre machine.

Et la bonne nouvelle c’est qu’en ce moment les licences à vie de Microsoft Office et Windows sont proposées à d’excellents tarifs durant la vente promotionnelle liée aux 4 ans de Godeal24.

Durant cet événement, vous pouvez obtenir une licence à vie de Microsoft Office Professionnel 2021 pour seulement 27,25€ (au lieu de 579€ sur le site de Microsoft). Grâce à cette suite vous pouvez créer, organiser, calculer, communiquer et bien plus encore, le tout à partir de cette suite d’applications à vie, sans frais mensuels. des frais d’abonnement comme ceux que vous auriez avec Microsoft 365. Cette licence Microsoft Office pour Windows comprend Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher et Access – tous les éléments essentiels dont vous avez besoin pour prospérer dans le monde numérique d’aujourd’hui.

Parallèlement à cette offre, MS Office 2019 Professionnel est également au prix le plus bas de cette année : seulement 19,99€ pour une utilisation à vie, ce qui est idéal pour ceux qui ont un petit budget. Avec votre achat, vous bénéficiez du téléchargement et de la livraison instantanés de cette suite sur un seul PC, et des mises à jour à vie sont incluses.

Achetez Microsoft Office avec 90% de réduction sur le prix de vente officiel



Fatigué de votre PC ? Vous n’avez pas nécessairement besoin d’une nouvelle machine, surtout si vous mettez à niveau votre système d’exploitation vers le dernier système d’exploitation de Microsoft : Windows 11 Professionnel ! Celui-ci est en vente à seulement 13,25€ sur Godeal24 (au lieu de 259€ sur le site de Microsoft).

Windows 11 Pro est le système d’exploitation Microsoft le plus récent et le plus avancé à ce jour. Auparavant, l’une des principales raisons de la mise à niveau était l’interface utilisateur repensée au look futuriste. Maintenant, une raison plus importante pourrait être le nouveau Windows Copilot avec des capacités de contenu génératif. Ne manquez pas l’opportunité d’acquérir le dernier et le meilleur système d’exploitation de Microsoft !

Pendant une durée limitée : les licences officielles de Windows sont dispo à partir de 6€

Achetez un bundle économique avec 62% de remise grâce au code GG62

Achetez des licences en quantité à prix éclatés !

Jusqu’à 50% de réduction sur d’autres Windows et Office avec le code GG50

Encore plus d’outils PC au meilleur prix !



Chez Godeal24, vous pouvez économiser beaucoup de temps et d’argent grâce aux licences Microsoft bradées à prix cassés et aux logiciels de sécurité et d’autres outils informatiques cédés à prix rikiki.

Vous pouvez acquérir le système d’exploitation Windows et la suite bureautique MS Office à un prix imbattable. Vos achats se font sans tracas grâce à la livraison numérique de Godeal24 qui envoie votre logiciel directement par mail quelques secondes après l’achat.

Avec une note de 98% sur TrustPilot et une assistance technique accessible 24h/24 et 7j/7, vous pouvez avoir confiance en Godeal24 pour vos achats. Pour toutes demandes vous pouvez contacter Godeal24 par mail à cette adresse : service@godeal24.com