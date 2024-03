QNAP présente le TS-216G : un NAS 2 baies paré pour l’IA

Le TS-216G de QNAP est un nouveau NAS qui offre deux baies de stockage. L’appareil est animé par un processeur quad core ARM Cortex A55 cadencé à 2 GHz. Il embarque 4 Go de mémoire vive (non extensible) et il intégre un NPU (Neural Processing Unit) qui permet d’améliorer l’IA (Intelligence Artificielle) et notamment la rapidité de traitement dans le domaine de la reconnaissance des visages et des objets.

Le TS-216G dispose d’un port Ethernet à 2,5 Gps qui supporte d’après le fabricant des taux de transferts de 291 Mo/s en download et de 288 Mo/s en upload. Il dispose également d’un port Ethernet Gigabit, de 2 ports USB 2.0 et d’un port USB 3.2 Gen1 (5 Gbps).

Voilà ce qu’en dit QNAP :

« Le TS-216G est une solution de stockage économique et intelligente, permettant aux utilisateurs de l’utiliser facilement pour la gestion centralisée de toutes sortes de fichiers provenant de divers appareils, et pour un partage/synchronisation pratique de fichiers avec d’autres afin d’améliorer la collaboration », a déclaré Jerry Deng, responsable produit. Manager de QNAP, ajoutant « Ce qui est encore mieux, en étant doté de 4 Go de RAM, de 2,5 GbE et de diverses applications, le TS-216G peut exécuter des systèmes de streaming multimédia et de surveillance de manière plus fluide, ce qui en fait un cloud privé fiable et sécurisé pour les individus et les familles. et les petits bureaux. »

Le NAS mesure 165 × 102 × 220.6 mm et 1,45 kilos. Il sera disponible prochainement sur le marché. Son prix n’est pas connu pour le moment. Cette news sera mise à jour dès qu’on aura plus d’infos à ce sujet…