La version 6.11 du logiciel de nettoyage CCleaner est disponible

Le programme de nettoyage CCleaner est un logiciel qu’il n’est plus nécessaire de présenter je pense. Si j’en parle aujourd’hui c’est parce qu’il vient de débarquer en version 6.11.10435. Ce nouvel opus apporte quelques nouveautés et aussi des correctis.

Au rang des nouveautés : on peut signaler une analyse plus intelligente des cookies afin de garder ceux que vous utilisez et une rubrique « Mon Compte » remodelée afin d’être plus moderne et plus lisible.

CCleaner 6.11.10.435 corrige aussi un problème : le nettoyage de TeamViewer pouvait entraîner le redémarrage du service. L’éditeur indique également des améliorations au niveau de l’intégration post-achat des utilisateurs.

Comme d’habitude, vous pouvez télécharger la dernière version 6.11 de CCleaner soit depuis le site de l’éditeur soit via cette page de notre section Téléchargement.

A quoi sert CCleaner ?

CCleaner un logiciel qui permet de nettoyer et optimiser son ordinateur et notamment Windows et les logiciels installés sur votre machine.

Voilà comment il fonctionne : Dans un premier temps, le programme se charge d’analyser votre système afin de déterminer si certaines données non indispensables au bon fonctionnement de l’ordinateur ne méritent pas d’être « nettoyées », que ce soit des données obsolètes, des cookies non requis, des fichiers temporaires, des fichiers inutilisés, des raccourcis non fonctionnels, des entrées de la base de registres obsolètes, etc..

Au final, CCleaner a pour mission de faire le ménage sur votre PC afin d’alléger Windows de toutes les données obolètes qui le ralentissent. Généralement, cela a un impact plus que positif qur l’ordinateur utilisé puisque ça met fin aux ralentissements, le PC est plus « propre » et parfois plus performant quand il était bien encrassé.

Quoi de neuf dans CCleaner 6.11.10435 ?

Nouveautés

Nous avons rendu l’analyse des cookies Health Check plus intelligente, de sorte qu’elle conserve les cookies pour vos sites Web préférés et couramment utilisés de la même manière que Custom Clean.

La nouvelle zone « Mon compte » a une apparence plus moderne avec un accès rapide aux paramètres d’abonnement, au calendrier de nettoyage, aux produits recommandés et à l’assistance CCleaner.

Correction et améliorations