La version 6.10 de CCleaner est maintenant disponible

Une nouvelle version du programme de nettoyage CCleaner vient de voir le jour. Pour rappel, ce petit logiciel fort pratique permet de nettoyer et optimiser Windows en supprimant les fichiers obsolètes et temporaires. Il est aussi en mesure de faire la même chose pour de nombreux logiciels installés sur votre ordinateur, ce qui permet au final d’obtenir une machine plus « propre » et plus fluide.

La nouvelle version de CCleaner qui vient de sortir ce matin, mercredi 15 mars, porte le numéro de version 6.10.10347. Elle apporte quelques nouveautés mais aussi des correctifs comme on peut le voir ci-dessous.

Quoi de neuf dans CCleaner 6.10.10347 ?

Nouveautés

Nous avons étendu le nettoyage avec 23 nouvelles options, en particulier pour les applications populaires du Windows Store et les applications de médias sociaux (par exemple, Douyin, YouPlay, Facebook Messenger), le montage vidéo (Video Editor Master, ClipChamp) et Mozilla Firefox.

Le nouveau moteur Driver Updater apporte plus de stabilité et de performances et prend désormais en charge plus de 50 millions de mises à jour de pilotes disponibles.

Une nouvelle section d’interface utilisateur et de FAQ pour Driver Updater permet désormais de comprendre plus facilement comment maintenir les pilotes à jour et résoudre tout comportement inattendu après la mise à jour.

Correction et améliorations



Améliorations de la stabilité dans les zones d’établissement de connexion.

Correction de plantages occasionnels lors du nettoyage ou de la journalisation.

Vous pouvez télécharger la dernière version (6.10) de CCleaner soit depuis le site de l’éditeur soit via cette page de notre section Téléchargement.