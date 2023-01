VSO ConvertXtoDVD 7.0.0.75

ConvertXtoDVD 7.0.0.75 est un programme qui sert à convertir des vidéos de toutes sortes vers le format DVD. Il permet ensuite de graver en respectant les normes du DVD Vidéo

ConvertXtoDVD est une solution qui permet en quelques clics de convertir et graver vos fichiers issus d’internet ou d’autres source vers un format DVD Vidéo lisible sur votre home cinéma ou votre TV.

Développé par VSO-Software, ConvertXtoDVD supporte les formats vidéos les plus courants comme parexemple le Divx, Xvid, MOV, VOB, Mpeg, Mpeg4, AVI, WMV, DV et les flux satellites. Une fois la conversion effectuée, il est possible de graver automatiquement le résultat final au format DVD Vidéo ou bien de le sauvegarde sur le disque dur.

Des options permettent d’opter pour le format plein écran ou le format écran 16/9e, le format PAL ou le format NTSC. Les chapitres sont crées automatiquement et de nombreuses options sont disponibles si vous voulez personnaliser le programme.