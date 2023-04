Microsoft ajoute le support des disques durs à l’API DirectStorage

Sur le papier, la technologie DirectStorage de Microsoft est une technologie intéressante qui est censée réduire les temps de chargement dans les jeux en chargeant plus rapidement les textures, etc.. du SSD directement vers le GPU. On en parlait déjà dans cette actualité l’année dernière.

Depuis l’an dernier, la technologie a évolué puisque DirectStorage fonctionne non seulement avec les SSD M.2. NVMe (PCIe 3.0 et 4.0) mais aussi avec les SSD SATA de 2,5 pouces. Et Microsoft continue de « pousser » sa technologie en lui apportant de nouvelles fonctionnalités.

Ainsi, la dernière version de l’API DirectSorage (la version 1.2) fonctionne aussi désormais avec les disques durs. Par conséquent, il n’est plus nécessaire de posséder un stockage bien précis pour exploiter l’API DirectStorage puisque celle-ci fonctionnne à présent aussi bien avec les SSD M.2. NVMe et les SSD SATA à base de mémoire flash qu’avec les bons vieux disques durs mécaniques SATA.

Evidemment, les disques durs n’offrant pas le même niveau de performances que les SSD et étant intrinséquement plus lents que les SSD, l’utilisation d’une mémoire tampon est nécessaire afin de masquer les temps d’accès qui sont bien plus longs avec les HDD que les SSD.

La mise à jour 1.2 de l’API permet donc aux développeurs d’exploiter DirectStorage avec les disques durs en plus des SSD. La fonctionnalité est disponible. Mais reste à voir si elle sera réellement utilisée par les développeurs. En effet, encore faut-il que les développeurs prennent la peine d’implanter l’API DirectSorage dans leurs jeux, ce qui est loin d’être le cas actuellement….