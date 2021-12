Light Image Resizer 6.1.0.0 est un programme très pratique qui permet de redimensionner facilement et rapidement des images et des photos

Light Image Resizer 6.1.0.0 est un programme très pratique qui permet de redimensionner facilement et rapidement des images et des photos. Il offre l’avantage de supporter une ribambelle de forrmats d’images. Il supporte par exemple les formats Jpeg, jpg, cr2, nef, dng, gif, ico, png, psd, tiff et bien d’autres encore …

En plus de redimensionner les images, Light Image Resizer permet également de faire pas mal de choses : il peut par exemple convertir les photos et images dans un autre format, ou encore réduire la taille des fichiers en compressant les données. Il intègre également plusieurs filtres et permet d’ajouter automatiquement un filigrane aux fichiers redimensionnés ou convertis.

Vraiment très pratique, Light Image Resizer s’intègre parfaitement à Windows et à l’explorateur de Windows. Il suffit alors de sélectionner une ou plusieurs photos puis de faire un clic avec le bouton droit de la souris pour accéder immédiatement au menu du programme, qui donne accès aux moults fonctions du logiciel.

Le programme est gratuit pour un usage personnel mais payant pour un usage commercial. Un message le mentionnant s’affiche à chaque lancement du logiciel.

Note de la rédaction : Light Image Resizer était connu auparavant sous le nom de VSO Image Resizer lorsqu’il était édité par Vso-Software. Désormais il est édité par la société toulousaine ObviousIdea gérée par Fabrice Meuwissen (un ancien de chez VSO).