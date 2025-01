Le logiciel Daemon Tools Lite 12.2.0.2251 permet de monter des images ISO en tant que lecteurs. Cela évite donc de manipuler moults CD, DVD ou Blu-ray puisque les fichiers images sont stockés sur votre disque dur. Et elles s’affichent sur votre machine comme provenant d’un lecteur ou un graveur classique.

Voici les caractéristiques de Daemon Tools :

DAEMON Tools Lite 10 vous permet de monter tous types connus d’image disque et émule jusqu’à 4 lecteurs DT + SCSI + disque dur. Il vous permet de créer des images de vos disques optiques et d’y accéder via un catalogue d’image bien organisé.

– Monter tous types d’images disques

– Créer des fichiers MDX, MDS ou ISO

– Stocker vos images à porté de main

Attention : le programme d’installation de cette version gratuite de Daemon Tools Lite inclut des publicités. Une version sans pub mais payante (à partir de 4,99€ ) est disponible sur le site de l’éditeur.