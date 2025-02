Bonne nouvelle pour les gamers : le jeu RPG Maker VX Ace est offert sur Steam en ce moment. Bien plus qu’un jeu c’est même un outil pour créer vore propre jeu RPG. Vous pouvez le récupérer sur cette page.

Synopsis :

RPG Maker VX ACE apporte des améliorations à tous les aspects de la création de RPG, ce qui fait de lui non seulement le dernier, mais aussi le plus complet dans la série des RPG Maker. Comprenant un large support de tileset (fichier d’images comprenant le design d’un environnement 2D) et des fonctionnalités flexibles, Ace vous offre le plus puissant outil de création de RPG à ce jours.