Pendant une semaine, le jeu The Operator est offert sur l’Epic Games Store. Vous pouvez le récupérer gratuitement sur cette page jusqu’au 26/06/2025.

Bienvenue au FDI, M. Tanner.

Prenez une grande inspiration et faites abstraction de votre gueule de bois… Vous allez commencer votre première journée en tant qu’opérateur. En travaillant sur les nombreuses affaires qui vous attendent, vous ne pourrez compter que sur votre ordinateur et vos petites cellules grises pour aider nos agents sur le terrain à appréhender des criminels. Êtes-vous prêt à rendre ce monde meilleur ?

Menez l’enquête : résolvez des meurtres, des disparitions, des cyberattaques et d’autres crimes.