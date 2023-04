Attention aux arnaques par mail et SMS qui circulent en ce moment…

En ce moment, les arnaques pullulent que ce soit par mail ou par SMS. Apparement, pour les escrocs tous les moyens sont bons pour vous arnaquer et vous soutirer vos données personnelles ou vos informations bancaires, voire les deux.

Peut-être avez-vous déjà reçu un message vous signalant une (soit disant) erreur de paiement pour votre compte Netflix ou une amende à régulariser dans les plus brefs délais ? Ce genre de message devient une vraie plaie et atterrit constament dans nos boîtes mails et nos messageries.

Voilà un exemple de messages reçus par SMS :

INFO ANTAI :Votre contravention en date du …. n’est toujours pas réglée. Dossier référence XXXXX Merci de régler la situation avant le ….. sous peine d’une majoration pouvant atteindre jusqu’à 135 euros. Consultez votre dossier ANTAI via xxxxxxxx.fr INFO ANTAI : Vous avez une contravention impayée de 35,00€. Consultez votre dossier d’infraction sur xxxxxxxx.fr

A première vue, ces messages reçus par SMS ont l’air officiel, surtout que le service ANTAI (Agence nationale de traitement automatisé des infractions) existe vraiment comme l’explique BFM. Mais la réalité est toute autre.

En effet, les liens reçus par SMS renvoient vers des sites de phishing qui ressemblent comme deux gouttes d’eau à un site officiel de l’état. Une fois que vous avez cliqué dessus, il vous sera demandé vos informations personnelles (qui seront sûrement revendues sur le Darkweb) et vos informations bancaires (qui auront droit au même sort).



Des arnaques aussi par mail …

Le même genre de message concernant une (soit disant) amende arrive aussi parfois par mail. Voilà par exemple le mail que j’ai reçu récemment :

Encore une fois le mail a l’air officiel, quoique l’orthographe approximatif semble assez suspect. Mais une chose encore plus suspecte peut attirer notre attention : c’est quand on déplace simplement la souris sur « Appuyer ici pour confirmer » (sans cliquer dessus) et qu’on découvre que le lien redirige vers une adresse qui a l’air plus que suspecte comme vous pouvez le voir ci-dessous :

Evidemment, il est vivement déconseillé de cliquer sur ce genre de liens douteux et encore moins de fournir la moindre donnée personnelle ou bancaire.

D’autres arnaques sévissent en ce moment…

Nos confrères du site Zataz révélent également l’existence d’autres arnaques. En ce moment, par exemple de faux sites CyberTek reprennent les couleurs et le design de la boutique en ligne cybertek.fr (une filiale de grosbill).

Ces sites qui usurpent l’identité du vrai site cybertek.fr annoncent que vous avez gagné un PC gamer flambant neuf sur les réseaux sociaux. Mais une fois encore : en cliquant dessus vous atterrissez sur un site web qui vous demande de communiquer vos données personnelles pour recevoir votre gain.

L’affaire a pris une telle tournure que cybertek.fr a été contraint d’afficher un bandeau pour mettre en garde ses clients de l’arnaque en cours.