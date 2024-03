La liste des scams à connaître en 2024

Dans un monde de plus en plus connecté et numérisé, les opportunités d’arnaques et de fraudes se multiplient. En 2024, il est crucial d’être conscient des différents scams.

Dans un monde de plus en plus connecté et numérisé, les opportunités d’arnaques et de fraudes se multiplient. En 2024, il est crucial d’être conscient des différents scams qui peuvent compromettre votre sécurité en ligne et hors ligne. Découvrez ci-dessous une liste non exhaustive des scams les plus courants à connaître et à éviter.

Le clonage de voix : la tromperie sonore

Le clonage de voix est une technologie sophistiquée qui permet de reproduire la voix d’une personne à l’aide d’algorithmes avancés. Comme le décrit l’étude d’ExpressVPN sur les scams, les escrocs utilisent cette technique pour imiter des personnalités ou des proches dans le but de tromper les individus et de leur extorquer de l’argent ou des informations sensibles. Soyez donc vigilant lorsque vous recevez des appels téléphoniques ou des messages vocaux, surtout s’ils demandent des informations personnelles ou financières.

Les vidéos deepfake : la manipulation visuelle

Les vidéos deepfake sont des vidéos manipulées à l’aide d’intelligence artificielle pour faire apparaître des personnes dans des situations fictives ou compromettantes. Ces vidéos peuvent être utilisées à des fins de chantage, de diffamation ou de désinformation. Ainsi, méfiez-vous des contenus vidéo sensationnels et vérifiez toujours la source avant de partager ou de croire à une vidéo.

Les faux sites web : le redoutable piège virtuel

Les faux sites web sont des sites conçus pour ressembler à des sites légitimes afin de voler des informations personnelles, financières ou d’infecter les appareils avec des logiciels malveillants. Soyez donc attentif aux URL, aux certificats de sécurité et aux avis lorsque vous effectuez des transactions en ligne ou que vous saisissez des informations sensibles.

Les arnaques de faux paiements : l’escroquerie financière

Les arnaques de faux paiements impliquent généralement l’envoi de faux chèques, virements bancaires ou mandats postaux dans le cadre de transactions frauduleuses. Les escrocs demandent souvent un remboursement partiel, ce qui laisse les victimes avec un solde négatif une fois que le paiement initial est découvert comme étant frauduleux. Vous devez donc être prudent lors de la réception de paiements inattendus et vérifier leur légitimité auprès de sources fiables.

Les fausses offres de 5 G : la promesse du très haut débit

Avec le déploiement croissant de la technologie 5G, les escrocs profitent de l’engouement pour proposer de fausses offres de services 5G à des tarifs attractifs. Méfiez-vous des offres trop alléchantes et vérifiez la légitimité des fournisseurs de services avant de souscrire à un abonnement ou de fournir des informations personnelles.

Les arnaques aux cryptomonnaies : un risque virtuel bien réel

Les cryptomonnaies sont devenues une cible lucrative pour les escrocs qui utilisent diverses techniques telles que les faux échanges, les ICO frauduleuses (Initial Coin Offerings) et les schémas de Ponzi pour voler des investisseurs inexpérimentés. C’est pourquoi, faites des recherches approfondies avant d’investir dans des cryptomonnaies et méfiez-vous des promesses de gains rapides et sans risque.

En somme, restez informé et vigilant face aux nouvelles formes d’arnaques et de scams qui émergent chaque année. Protégez vos informations personnelles, ne partagez pas de données sensibles avec des sources non fiables, et signalez toute activité suspecte aux autorités compétentes. En adoptant une approche proactive en matière de sécurité, vous pouvez réduire les risques de fraude et ainsi préserver votre intégrité en ligne.