Pour limiter les risques, les salariés et entreprises utilisent de plus en plus un VPN en période de télétravail

Lorsque l’on souhaite travailler ou naviguer sur le net en toute tranquillité et surtout en protégeant sa vie privée, il n’y a pas cinquante solutions, et la meilleure façon d’être à l’abri des regards indiscrets est d’utiliser un VPN (Virtual Private Network) autrement dit un Réseau Privé Virtuel.

Les VPN ont particulièrement la côte en ce moment en cette période de pandémie de coronavirus où le télétravail est vivement recommandé par le gouvernement. En effet, pour limiter drastiquement les contacts physiques les pouvoirs publics encouragent les entreprises et leurs salariés à employer autant que faire se peut un mode de travail à distance quand cela est possible. L’idée est bonne et cela donne des résultats satisfaisant sur le plan sanitaire, néanmoins, les salariés doivent redoubler de vigilance en terme de sécurité informatique.

En effet, les personnes qui travaillent de chez elles durant le confinement ont tout intérêt à passer par un VPN si elles travaillent dans un domaine d’activité sensible ou si elles manipulent des données et des informations à caractères privées. Pour ceux qui se demandent, ce qu’est un VPN je vous renvoie vers ce site pour de plus amples détails : https://surfshark.com/fr/learn/vpn-cest-quoi En se protégeant de la sorte derrière un VPN, cela évitera aux salariés et à l’entreprise d’attirer les pirates et d’attiser la convoitise de certaines personnes malveillantes qui pourraient profiter de la situation sanitaire actuelle pour s’emparer d”informations sensibles.

Quoi de pire pour une entreprise (et même un particulier) que de voir des données lui appartenant se retrouver en circulation sur le net à l’insu de son plein gré ? Dans bien des cas, faire l’objet de vols de données ou de piratage en règle peut rapidement mettre à mal la sécurité tout entière de l’entreprise, de ses employés et de ses clients. Sans parler de la (e)réputation. Surtout que pour les pirates tous les moyens sont bons à l’heure actuelle pour intercepter les données qu’ils convoitent : mails frauduleux, malwares, phishing, virus, etc…

C’est pourquoi la sécurité n’est pas un point à prendre à la légère dans le milieu informatique. L’usage d’un VPN permet de se rendre anonyme sur la toile : l’ensemble des données qui transitent sur le net passent alors par un réseau qui est à la fois privé et sécurisé. La totalité des informations sont chiffrées, aucune donnée n’est tracée, l’adresse IP est masquée et aucune donnée concernant la navigation n’est conservée.

Au final, en passant par un VPN personne ne voit ce que vous faîtes sur le web et personne ne peut intercepter vos données, qu’elles soient personnelles, professionnelles ou bancaires, puisqu’elles passent par un réseau sécurisé. La sécurité est maximale, y compris lorsque l’on est en déplacement ou en voyage, puisque même en se connectant à un réseau WIFI public le VPN permet de masquer son adresse IP personnel. Ainsi pas de risques non plus d’être identifié ou d’être tracé.

En cette période où la confidentialité des données est au coeur des débats et des inquiétudes, l’usage d’un VPN devient donc une solution extrêmement courante. De plus en plus d’entreprises et de particuliers y ont recours.