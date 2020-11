IIyama dévoile un nouveau moniteur 24″ Full HD : le ProLite XUB2492HSN-B1

Le ProLite XUB2492HSN-B1 est le dernier bébé du fabricant IIyama. L’appareil est un écran 24″ au ratio 16:9 qui embarque une dalle IPS. Il supporte une définition Full HD de 1980 x 1080 pixels.

Au niveau de ses caractéristiques techniques, ce modèle offre un temps de réponse (gris à gris) de 4 ms, un contraste de 1.000:1, une luminosité de 250 cd/m² et des angles de vision de 178/178°.

Du côté de la connectique, le XUB2492HSN-B1 propose des port HDMI et DisplayPort, une prise casque. On trouve aussi un dock USB C (capable de délivrer une puissance de 65 Watts pour alimenter ou recharger d’autres appareils), un port LAN, une sortie DisplayPort et deux ports USB 3.0. A noter aussi la présence d’une paire de hauts parleurs 2 x 2 Watts.

Le ProLite XUB2492HSN-B1 de IIyama est déjà référencé sur la boutique en ligne TopAchat au tarif de 229,99€.