Cette semaine encore deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store

Direction l’Epic Games Store pour découvrir les deux jeux offerts cette semaine sur la célèbre plateforme en ligne.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien

Direction l’Epic Games Store pour découvrir les deux jeux offerts cette semaine sur la célèbre plateforme en ligne. Le premier est Idle Champions of the Forgotten Realms, un jeu de stratégie que vous pouvez télécharger ici. Le second se nomme Turnip Boy Robs a Bank, vous pouvez le récupérer .

Idle Champions of the Forgotten Realms

Idle Champions of the Forgotten Realms est un jeu Dungeons & Dragons de gestion stratégique réunissant dans une grande aventure divers personnages de tout le multivers D&D.

Turnip Boy Robs a Bank

P’tit Navet est de retour, et il fait équipe avec le redoutable Gang de la saumure pour le casse le plus bizarre de tous les temps !

Sebastien 20536 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

