Direction l’Epic Games Store pour découvrir les deux jeux offerts cette semaine sur la célèbre plateforme en ligne. Le premier est Idle Champions of the Forgotten Realms, un jeu de stratégie que vous pouvez télécharger ici. Le second se nomme Turnip Boy Robs a Bank, vous pouvez le récupérer là.

Idle Champions of the Forgotten Realms

Idle Champions of the Forgotten Realms est un jeu Dungeons & Dragons de gestion stratégique réunissant dans une grande aventure divers personnages de tout le multivers D&D.

Turnip Boy Robs a Bank

P’tit Navet est de retour, et il fait équipe avec le redoutable Gang de la saumure pour le casse le plus bizarre de tous les temps !