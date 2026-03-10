Une grosse sélection de PC portables en promotion !

Voilà plusieurs PC portables à prix intéressants que l’on peut dégoter en ce moment durant les Ventes Flash du Printemps organisées par Amazon.fr. C’est enfin une bonne nouvelle car ces derniers temps les prix n’avaient rien de fantastiques. Entre les hausses de prix et les pénuries : il était difficile de trouver un PC portable à prix raisonnable sur le net.

LENOVO LOQ Essential 15IRX11 à 899,99€ sur Amazon.fr

Le LENOVO LOQ Essential 15IRX11 est un PC portable orienté gaming. Performant, il dispose d’un processeur Intel Core i5 13450HX cadencé jusqu’à 4,6 GHz et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5050 8 Go. Pour le reste des caractéristiques techniques on a droit à 16 Go de mémoire DDR5 et à un SSD M.2. de 512 Go. L’écran IPS supporte une résolution de 1920 x 1080 pixels en 144 Hz. Le PC tourne sous Windows 11 Home.

LENOVO IdeaPad Slim 3 16IRH10 à 629,99€ sur Amazon.fr

Le PC embarque un processeur Intel Core i7 13620H cadencé jusqu’à 4,9 GHz, 16 Go de RAM DDR5 et un SSD M.2. d’une capacité de 1 To. La partie affichage est assurée par une puce intégrée Intel UHD Graphics et un écran 16″ WUXGA Fulld HD capable de restituer du Full HD (1920 x 1080 pixel)s à 60 Hz. Cette machine est un bon PC bureautique. Parfait aussi pour des tâches multimédia, du streaming vidéo,, surfer sur internet, etc.. Pour le gaming oubliez ! Le PC est fourni avec Windows 11 Home.

ASUS Vivobook 15 S1502YA-NJ679W à 699,99€ sur Amazon.fr

Le PC dispose d’un processeur AMD Ryzen 7 5825U cadencé à 2 GHz (boost à 4,5 GHz) et de 16 Go de RAM DDR4. Le stockage est assuré par un SSD M.2.d’une capacité de 1 To. La partie affichage se compose d’un écran de 15,6 pouces qui supporte une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels à la fréquence de 60 Hz et d’une puce graphique Radeon Graphics. C’est un PC qui sera très bien pour de la bureautique, du multimédia, internet, etc.. mais pas pour du gaming. Le PC est fourni avec Windows 11 Home.

LENOVO Yoga 7 2-en-1 14AKP10 à 899,99€ sur Amazon.fr

Cette machine est un ultra book tactile 2-1 convertible. Il est utilisable comme un PC classique mais aussi comme une tablette grâce à ses charnières pivotantes à 360°. C’est le genre de machine pratique pour dessiner, faire des croquis, prendre des notes ou faire une présentation. Sur le plan technique, ce PC est équipé d’un processeur Ryzen AI 7 350 cadencé jusqu’à 5 GHz. Il dispose de 16 Go de RAM et d’un SSD M.2. de 1 To. La partie affichage est confié à une puce Radeon 860M et à un écran OLED tactile d’une diagonale de 14 pouces. L’écran supporte une résolution de 1920 x 1200 pixels (WUXGA). Le PC est fourni avec Windows 11 Home.

ACER Aspire A16-71M-59ZC à 759,99€ sur Amazon.fr

Ce PC portable est équipé d’un processeur Intel Core Ultra 5 1115U cadencé à 3,5 GHz. Il embarque 16 Go de mémoire DDR5 et il dispose d’un SSD M.2. de 512 Go. La machine est dotée d’un écran 16″ pouces OLED équipé d’une dalle IPS qui supporte une résolution de 1920 x 1080 pixels et une fréquence de 120 Hz. Le PC n’a pas de carte graphique allouée mais profite d’une puce intégrée Intel Graphics. Celle-ci sera amplement suffisante pour effectuer des tâches bureautique et multimédia, par contre n’espérez pas faire du gaming avec ce PC portable. Le PC est fourni avec Windows 11 Home.

LENOVO IdeaPad Slim 5 15ARP10 à 599,99€ sur CDiscount

Ce PC portable embarque un processeur AMD Ryzen 7 7735HS cadencé à 3,2 GHz (boost à 4,75 GHz). Il est également équipé de 16 Go de mémoire vive et d’un SSD de 1 To pour stocker vos données. Le PC dispose d’un écran de 15 pouces WUXGA (1920 x 1200 pixels) qui supporte un taux de rafraîchissement de 60 Hz. L’écran est couplé à puce graphique AMD Radeon 680M intégrée. La machine sera parfaite pour un usage bureautique et multimédia. Elle fera amplement l’affaire pour un étudiant ou une personne qui veut un PC abordable pour faire des recherches sur internet, consulter ses mails, etc… A noter toutefois que Windows n’est pas fourni avec le PC mais vous pourrez vous procurer Windows 11 Pro pour une bouchée de pain chez notre partenaire Godeal24 qui le brade la licence à seulement 12,25€ en ce moment.

HP 15-fx0184nf à 549,99€ sur CDiscount

Destiné à un usage bureautique et multimédia, ce PC portable est équipé d’un processeur Intel Core 5 120U. Il embarque 24 Go de mémoire DDR5 et il dispose d’un SSD M.2. de 512 Go. La machine est munie d’un écran IPS de 15,6 pouces qui supporte une résolution de 1920 x 1080 pixels. Le PC dispose d’une puce graphique intégrée Intel Graphics.. Le PC est fourni avec l’édition familiale de Windows 11.

LENOVO Legion 5 15IRX10 à 1.299,99€ sur CDiscount

Ce PC portable gaming dispose d’un processeur Intel Core i7-13650HZ, de 32 Go de RAM DDR5 et d’un SSD de 512 Go. L’affichage est confié à un écran IPS 15,3″ Full HD (1920 x 1080 pixels) qui supporte un taux de rafraîchissement de 165 Hz et à une carte graphique GeForce RTX 5070 avec 8 Go de mémoire. C’est un PC gaming plutôt bien équipé qui offre un bon rapport qualité – prix. A noter que Windows 11 n’est pas fourni avec le PC mais ce n’est qu’une simple formalité, une licence de Windows 11 Pro ne coûte que 12,25€ chez notre partenaire Godeal24.