Les NAS UGREEN s’affichent à prix cassés ! Dispo dès 175€ !

A l’occasion de ses traditionnelles Ventes Flash de Printemps, Amazon.fr casse une fois de plus le prix de plusieurs NAS de marque UGREEN.

A l’occasion de ses traditionnelles Ventes Flash de Printemps, Amazon.fr casse une fois de plus le prix de plusieurs NAS de marque UGREEN. On a l’habitude de voir cette série de NAS en promotion sur le net que ce soit durant le Black Friday, le Prime Day ou encore les soldes. Aujourd’hui, les voilà à nouveau petits prix. Si vous souhaitez vous équiper d’un NAS performant sans avoir à débourser une fortune c’est peut-être la bonne opportunité pour aquérir l’un des NAS ci-dessous qui offrent un excellent rapport qualité – prix.

UGREEN NASync DH2300 (2 baies)

Le DH2300 est un NAS d’entrée de gamme . Il est équipé d’un SoC Rockchip RK3576 cadencé à 2,2 GHz (CPU avec 4 coeurs A72 et 4 coeurs A53 et GPU Mali G52 MC3). Il embarque 4 Go de RAM (non extensible) et 32 Go de mémoire flash (eMMC) pour le stockage. Sa connectiqu se compose de deux ports USB A (5 Gbps), un port USB C (5 Gbps) et un port réseau RJ45 Gigabit. Il dispose également d’un port HDMI (compatible 4K à 60 Hz)

UGREEN NASync DH4300 Plus (4 baies)

Plus performant que le modèle précédent, le DH4300 Plus est équipé d’un SoC Rockchip RK3588 cadencé à 2 GHz (CPU avec 4 coeurs A76 et 4 coeurs A55 et GPU Mali G610 MC4). Ce NAS dispose de 8 Go de RAM (non extensible) et de 32 Go de mémoire flash pour le stockage (eMMC). La connectique du DH4300 Plus se compose de deux ports USB A à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), un port USB C en USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) et un port Ethernet RJ45 à 2,5 Gbps. On trouve aussi un port HDMI 2.1.

Les NAS UGREEN à prix cassés ! Dispo dès 175€

UGREEN NASync DXP4800 (4 baies)

Le NAS UGREEN DXP4800 est équipé d’un processeur Intel N100 et il embarque 8 Go de mémoire DR5. Le NAS dispose de quatre baies de stockage et de deux ports LAN 2,5GbE.

UGREEN NASync DXP4800 Plus (4 baies)

Plus puissant que le modèle précédent, le DXP4800 Plus embarque un processeur Intel 8505 et 8 Go de RAM DDR5. Le NAS offre 4 baies de stockage et propose deux ports Etherrnet RJ45 : un fonctionnant à 2,5 bps et un à 10 Gbps.

UGREEN NASync DXP6800 Pro (6 baies)

Destiné aux utilisateurs expérimentés et aux entreprises, le DXP6800 Pro est équipé d’un processeur Intel Core i5 (10 cœurs – 12 threads) secondé par 8 Go de RAM DDR5.. Il propose 6 baies de stockage, deux ports LAN 10 Gbps et deux ports Thunderbolt 4.

UGREEN NASync DXP8800 Plus (8 baies)

Plutôt destiné aux Petites et Moyennes Entreprises, ce NAS est équipé d’un processeur Intel Core i5 (10 cœurs – 12 threads) secondé par 8 Go de RAM DDR5 . L’engin offre 8 baies de stockage, deux ports LAN 10GbE et deux ports Thunderbolt 4.

UGREEN NASync DXP480T Plus (4 baies SSD M.2.)

Le DXP480T Plus est un NAS 100% à mémoire flash. Il dispose de quatre emplacements pour accueillir des  SSD M.2 NVMe. Sa connectique se compose d’un seul port LAN 10GbE et deux ports Thunderbolt 4.

