Les NAS UGREEN à prix cassés ! Dispo dès 175€

A l’occasion de ses traditionnelles Ventes Flash de Printemps, Amazon.fr casse une fois de plus le prix de plusieurs NAS de marque UGREEN. On a l’habitude de voir cette série de NAS en promotion sur le net que ce soit durant le Black Friday, le Prime Day ou encore les soldes. Aujourd’hui, les voilà à nouveau petits prix. Si vous souhaitez vous équiper d’un NAS performant sans avoir à débourser une fortune c’est peut-être la bonne opportunité pour aquérir l’un des NAS ci-dessous qui offrent un excellent rapport qualité – prix.

UGREEN NASync DH2300 (2 baies)

Le DH2300 est un NAS d’entrée de gamme . Il est équipé d’un SoC Rockchip RK3576 cadencé à 2,2 GHz (CPU avec 4 coeurs A72 et 4 coeurs A53 et GPU Mali G52 MC3). Il embarque 4 Go de RAM (non extensible) et 32 Go de mémoire flash (eMMC) pour le stockage. Sa connectiqu se compose de deux ports USB A (5 Gbps), un port USB C (5 Gbps) et un port réseau RJ45 Gigabit. Il dispose également d’un port HDMI (compatible 4K à 60 Hz)

UGREEN DH2300 à 175,99€ sur Ugreen (au lieu de 1909,99€)

à 175,99€ sur Ugreen (au lieu de 1909,99€) UGREEN DH2300 à 175,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 199,99€)

UGREEN NASync DH4300 Plus (4 baies)

Plus performant que le modèle précédent, le DH4300 Plus est équipé d’un SoC Rockchip RK3588 cadencé à 2 GHz (CPU avec 4 coeurs A76 et 4 coeurs A55 et GPU Mali G610 MC4). Ce NAS dispose de 8 Go de RAM (non extensible) et de 32 Go de mémoire flash pour le stockage (eMMC). La connectique du DH4300 Plus se compose de deux ports USB A à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), un port USB C en USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) et un port Ethernet RJ45 à 2,5 Gbps. On trouve aussi un port HDMI 2.1.

UGREEN DH4300 Plus à 351,99€ sur Ugreen (au lieu de 429,99€)

à 351,99€ sur Ugreen (au lieu de 429,99€) UGREEN DH4300 Plus à 351,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 429,99€)

UGREEN NASync DXP4800 (4 baies)

Le NAS UGREEN DXP4800 est équipé d’un processeur Intel N100 et il embarque 8 Go de mémoire DR5. Le NAS dispose de quatre baies de stockage et de deux ports LAN 2,5GbE.

UGREEN DXP4800 à 467,99€ sur Ugreen (au lieu de 549,99€)

à 467,99€ sur Ugreen (au lieu de 549,99€) UGREEN DXP4800 à 469,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 549,99€)

UGREEN NASync DXP4800 Plus (4 baies)

Plus puissant que le modèle précédent, le DXP4800 Plus embarque un processeur Intel 8505 et 8 Go de RAM DDR5. Le NAS offre 4 baies de stockage et propose deux ports Etherrnet RJ45 : un fonctionnant à 2,5 bps et un à 10 Gbps.

UGREEN DXP4800 Plus à 583,99€ sur Ugreen (au lieu de 699,99€)

à 583,99€ sur Ugreen (au lieu de 699,99€) UGREEN DXP4800 Plus à 583,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 699,99€)

UGREEN NASync DXP6800 Pro (6 baies)

Destiné aux utilisateurs expérimentés et aux entreprises, le DXP6800 Pro est équipé d’un processeur Intel Core i5 (10 cœurs – 12 threads) secondé par 8 Go de RAM DDR5.. Il propose 6 baies de stockage, deux ports LAN 10 Gbps et deux ports Thunderbolt 4.

UGREEN DXP6800 Pro à 967,99€ sur Ugreen (au lieu de 1.199,99€)

à 967,99€ sur Ugreen (au lieu de 1.199,99€) UGREEN DXP6800 Pro à 969,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 1.199,99€)

UGREEN NASync DXP8800 Plus (8 baies)

Plutôt destiné aux Petites et Moyennes Entreprises, ce NAS est équipé d’un processeur Intel Core i5 (10 cœurs – 12 threads) secondé par 8 Go de RAM DDR5 . L’engin offre 8 baies de stockage, deux ports LAN 10GbE et deux ports Thunderbolt 4.

UGREEN DXP8800 Plus à 1.207,99€ sur Ugreen (au lieu de 1.449,99€)

à 1.207,99€ sur Ugreen (au lieu de 1.449,99€) UGREEN DXP8800 Plus à 1.209,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 1.449,99€)

UGREEN NASync DXP480T Plus (4 baies SSD M.2.)

Le DXP480T Plus est un NAS 100% à mémoire flash. Il dispose de quatre emplacements pour accueillir des SSD M.2 NVMe. Sa connectique se compose d’un seul port LAN 10GbE et deux ports Thunderbolt 4.

UGREEN DXP480T Plus à 799,99€ sur Ugreen (au lieu de 999,99€)

à 799,99€ sur Ugreen (au lieu de 999,99€) UGREEN DXP480T Plus à 799,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 999,99€)

