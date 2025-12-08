Aliexpress : Magie de Noël avec une flopée de codes promos

A l’approche des fêtes de fin d’année, Aliexpress lance une nouvelle vague de promotions baptisée « Magie de Noël.

A l’approche des fêtes de fin d’année, Aliexpress lance une nouvelle vague de promotions baptisée « Magie de Noël. Durant cet événement commercial, le célèbre site chinois propose une flopée de promotions et de codes promos afin de vous aider à dénicher quelques cadeaux à glisser sous le sapin.

Les différents codes promos listés ci-dessous permettent d’obtenir de 2€ à 65€ de réduction sur votre panier suivant le montant de vos achats.

Opération Magie de Noël sur Aliexpress

Liste des codes promos pour Noël

2€ de remise dès 15€ d’achats sur Aliexpress avec le code CSFR02 ou FRCS02

ou 4€ de remise dès 29€ d’achats sur Aliexpress avec le code CSFR04 ou FRCS04

ou 7€ de remise dès 49€ d’achats sur Aliexpress avec le code CSFR07 ou FRCS07

ou 10€ de remise dès 79€ d’achats sur Aliexpress avec le code CSFR10 ou FRCS10

ou 15€ de remise dès 109€ d’achats sur Aliexpress avec le code CSFR15 ou FRCS15

ou 20€ de remise dès 159€ d’achats sur Aliexpress avec le code CSFR20 ou FRCS20

ou 30€ de remise dès 249€ d’achats sur Aliexpress avec le code CSFR30 ou FRCS30

ou 45€ de remise dès 369€ d’achats sur Aliexpress avec le code CSFR45 ou FRCS45

ou 60€ de remise dès 469€ d’achats sur Aliexpress avec le code CSFR60 ou FRCS60

ou 65€ de remise dès 569€ d’achats sur Aliexpress avec le code CSFR65 ou FRCS65

Tous les codes sont valables sur l’ensemble du site Aliexpress jusqu’au 14 décembre 2025 à 23h59.