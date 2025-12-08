Aliexpress : Magie de Noël avec une flopée de codes promos

Aliexpress lance son opération Magie de Noël avec une flopée de codes promos

A l’approche des fêtes de fin d’année, Aliexpress lance une nouvelle vague de promotions baptisée « Magie de Noël.

A l’approche des fêtes de fin d’année, Aliexpress lance une nouvelle vague de promotions baptisée « Magie de Noël. Durant cet événement commercial, le célèbre site chinois propose une flopée de promotions et de codes promos afin de vous aider à dénicher quelques cadeaux à glisser sous le sapin.

Les différents codes promos listés ci-dessous permettent d’obtenir de 2€ à 65€ de réduction sur votre panier suivant le montant de vos achats.

Opération Magie de Noël sur Aliexpress

Liste des codes promos pour Noël

  • 2€ de remise dès 15€ d’achats sur Aliexpress avec le code CSFR02 ou FRCS02
  • 4€ de remise dès 29€ d’achats sur Aliexpress avec le code CSFR04 ou FRCS04
  • 7€ de remise dès 49€ d’achats sur Aliexpress avec le code CSFR07 ou FRCS07
  • 10€ de remise dès 79€ d’achats sur Aliexpress avec le code CSFR10 ou FRCS10
  • 15€ de remise dès 109€ d’achats sur Aliexpress avec le code CSFR15 ou FRCS15
  • 20€ de remise dès 159€ d’achats sur Aliexpress avec le code CSFR20 ou FRCS20
  • 30€ de remise dès 249€ d’achats sur Aliexpress avec le code CSFR30 ou FRCS30
  • 45€ de remise dès 369€ d’achats sur Aliexpress avec le code CSFR45 ou FRCS45
  • 60€ de remise dès 469€ d’achats sur Aliexpress avec le code CSFR60 ou FRCS60
  • 65€ de remise dès 569€ d’achats sur Aliexpress avec le code CSFR65 ou FRCS65

Tous les codes sont valables sur l’ensemble du site Aliexpress jusqu’au 14 décembre 2025 à 23h59. 

Sebastien

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

