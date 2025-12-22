Capcom annonce la sortie de Mega Man Dual Override en 2027

Afin de célèbrer les 40 ans de Megaman, l’éditeur Capcom prévoit de lancer un nouveau jeu mettant en scène le célèbre petit robot bleu.

Afin de célébrer les 40 ans de Megaman, l’éditeur Capcom prévoit de lancer un nouveau jeu mettant en scène le célèbre petit robot bleu. L’arrivée de ce nouvel opus devrait faire plaisir aux fans de la franchise qui ont connu le titre au siècle dernier et qui ont pu vivre avec lieu de nombreuses aventures.

Le jeu Mega Man Dual Override est prévu pour une sortie en 2027 c’est à dire 40 ans après la sortie du tout premier Megaman lancé en 1987 sur la Nintendo NES.

Mega Man Dual Override débarquera sur toutes les plateformes du marché : Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et bien sûr sur PC (via Steam).

Pour patienter, un premier trailer du jeu est dispo sur Youtube :