Le jeu Rustler est offert pendant une semaine sur l’Epic Games Store

Pour une durée d’une semaine, le jeu Rustler (Grand Theft Horse) est offert sur l’Epic Games Store. Cela signifie que vous pouvez le télécharger gratuitement ou l’ajouter gratuitement à votre bibliothèque de jeux via ce lien jusqu’au jeudi 29 janvier 2026.

Gaming et Retrogaming
Présentation du jeu :

Rustler est un jeu d’action en monde ouvert à vue de dessus qui rend hommage au style et au gameplay des bons vieux GTA, en les fusionnant avec un cadre médiéval historiquement inexact. Incarnez un type dont les parents, visiblement trop paresseux pour lui donner un vrai nom, ont fait l’expérience de l’injustice féodale, de l’Inquisition et de la chasse aux sorcières, et participez au Grand Tournoi. Rencontrez de vaillants, mais incroyablement stupides chevaliers.

Trailer du jeu :

