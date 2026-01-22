Transcend sort son premier lecteur micro SD Express

Après avoir présenté une carte mémoire micro SD Express en septembre dernier, Transcend annonce à présent la sortie d’un lecteur de cartes mémoires micro SD Express : le TS-RDE3.

Doté d’une coque en aluminium, le TS-RDE3 est un petit boîtier de couleur noir qui mesure 73 de long sur 50,6 mm de large et 11,8 mm d’épaisseur pour un poids sur la balance de 64 grammes seulement.

Ce lecteur supporte les cartes mémoires au format micro SD Express. Il se connecte à un ordinateur via son port USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps).

Grâce à cet appareil, la sauvegarde de cartes micro SD Express ou le transfert de données pourront se faire rapidement puisqu’il supporte des débits pouvant atteindre 900 Mo/s en lecture et 780 Mo/s en écriture.

Le TS-RDE3 sera commercialisé prochainement. Pas de tarif connu pour l’instant mais on sait que le lecteur sera garanti pendant deux ans.