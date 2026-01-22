Transcend sort son premier lecteur micro SD Express

Après avoir présenté une carte mémoire micro SD Express en septembre dernier, Transcend annonce à présent la sortie d’un lecteur de cartes mémoires micro SD Express : le TS-RDE3.

Cartes mémoires
par Sebastien 0

Après avoir présenté une carte mémoire micro SD Express en septembre dernier, Transcend annonce à présent la sortie d’un lecteur de cartes mémoires micro SD Express : le TS-RDE3.

Doté d’une coque en aluminium, le TS-RDE3 est un petit boîtier de couleur noir qui mesure 73 de long sur 50,6 mm de large et 11,8 mm d’épaisseur pour un poids sur la balance de 64 grammes seulement.

Ce lecteur supporte les cartes mémoires au format micro SD Express. Il se connecte à un ordinateur via son port USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps).

Transcend sort son premier lecteur micro SD Express

Grâce à cet appareil, la sauvegarde de cartes micro SD Express ou le transfert de données pourront se faire rapidement puisqu’il supporte des débits pouvant atteindre 900 Mo/s en lecture et 780 Mo/s en écriture.

Le TS-RDE3 sera commercialisé prochainement. Pas de tarif connu pour l’instant mais on sait que le lecteur sera garanti pendant deux ans.

Source Transcend

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20464 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Google Chrome 144.0.7559.97

Sebastien

Thunderbird 147.0 pour Windows 64-bit

Opera One 126.0.5750.43

Télécharger Firefox 147.0.1 pour Mac

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à…

Sebastien

Vente flash : l’iPhone 16e chute à 499€ jusqu’à ce soir…

Vente flash : Rakuten vous offre 7€ ou 20€ de remise sur vos commandes

Pour le Nouvel An 2026 les licences à vie de MS Office 2021 et Windows…

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Google Chrome 144.0.7559.97

Sebastien

Thunderbird 147.0 pour Windows 64-bit

Opera One 126.0.5750.43

Télécharger Firefox 147.0.1 pour Mac

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à…

Sebastien

Vente flash : l’iPhone 16e chute à 499€ jusqu’à ce soir…

Vente flash : Rakuten vous offre 7€ ou 20€ de remise sur vos commandes

Pour le Nouvel An 2026 les licences à vie de MS Office 2021 et Windows…