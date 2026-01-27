GTA 6 sortira uniquement en version dématérialisée au lancement

Après plusieurs années d’attente et plusieurs reports, la sortie du jeu GTA 6 est prévue pour le 19 novembre 2026 mais apparemment ça ne pourrait pas se dérouler comme prévu..

En effet, d’après le site d’informations polonais PPE seule la version dématérialisée de Grand Theft Auto 6 pourrait être disponible à cette date. Et il faudrait patienter encore un peu pour découvrir la version physique du titre. Probablement plusieurs semaines…

Rockstar et Take-Two auraient décidé de procéder ainsi afin de garantir un maximum de précautions et éviter les fuites. En effet, habituellement au lancement d’un jeu les boutiques en ligne et les boutiques physiques reçoivent leur stock de jeux plusieurs jours avant sa sortie officielle.

Et dans ces conditions il n’est pas rare que des fuites aient lieu. Certains petits malins n’hésitent pas à publier des photos, des images ou du gameplay avant l’heure. Pire encore, certains jeux sont piratés avant même que le jeu soit commercialisé, ce qui provoque un important manque à gagner pour l’éditeur et les développeurs.

On peut donc s’attendre à voir arriver la version numérique de  GTA 6 le 19 novembre 2026 et la version physique quelques semaines plus tard, sûrement avant Noël, histoire que le jeu soit sous le sapin de nombreux gamers.

Source TechPowerUp PPe

