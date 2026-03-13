Deux jeux gratuits : Cozy Grove et Isonzo sont offerts cette semaine

Les jeux Cozy Grove et Isonzo sont tous les deux offerts en ce moment sur l’Epic Games Store. Le premier est un jeu d’aventure, le second est un FPS.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Les jeux Cozy Grove et Isonzo sont tous les deux offerts en ce moment sur l’Epic Games Store. Le premier est un jeu d’aventure, le second est un FPS. Vous pouvez les télécharger gratuitement respectivement ici et jusqu’au 19 mars 2026.

Cozy Grove

Bienvenue à Cozy Grove, un jeu de simulation de vie qui vous proposera de camper sur une île hantée en constante évolution. En tant que scout-à-l’écoute, vous parcourrez chaque jour la forêt de l’île pour découvrir de nouveaux secrets enfouis et aider les fantômes locaux à ret…

Isonzo

Les combats intenses au cœur des Alpes mettront vos compétences tactiques à l’épreuve dans cet authentique jeu de tir à la première personne sur la Première Guerre mondiale. Combattez sur de magnifiques pics, dans des vallées accidentées et au sein de splendides villes du nord…

Sebastien 20554 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

