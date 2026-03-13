Les jeux Cozy Grove et Isonzo sont tous les deux offerts en ce moment sur l’Epic Games Store. Le premier est un jeu d’aventure, le second est un FPS.

Les jeux Cozy Grove et Isonzo sont tous les deux offerts en ce moment sur l’Epic Games Store. Le premier est un jeu d’aventure, le second est un FPS. Vous pouvez les télécharger gratuitement respectivement ici et là jusqu’au 19 mars 2026.

Cozy Grove

Bienvenue à Cozy Grove, un jeu de simulation de vie qui vous proposera de camper sur une île hantée en constante évolution. En tant que scout-à-l’écoute, vous parcourrez chaque jour la forêt de l’île pour découvrir de nouveaux secrets enfouis et aider les fantômes locaux à ret…

Isonzo

Les combats intenses au cœur des Alpes mettront vos compétences tactiques à l’épreuve dans cet authentique jeu de tir à la première personne sur la Première Guerre mondiale. Combattez sur de magnifiques pics, dans des vallées accidentées et au sein de splendides villes du nord…