Terminator 2D: No Fate : un jeu récent au look très rétro…

Depuis le 12 décembre, le jeu Terminator 2D: No Fate développé par Bitmap Bureau est disponible sur plusieurs plateformes : PC, PS4, PS5, Nintendo Switch et Xbox Series S et X.

Ce jeu, volontairement old school et pixelisé, est un hommage au cultissime Terminator 2 : Le Jugement dernier de James Cameron sorti en 1991 dans les salles obscures. Il reprend fidèlement l’univers du film avec des niveaux tout droit inspirés des scènes iconiques qui ont marqué notre enfance (l’usine Cyberdyne, la course poursuite en moto, l’hôpital, etc…).

Dans le jeu, vous pouvez incarner Sarah Connor, le T-800 ou John Connor adulte menant la Résistance dans le futur contre Skynet, le T-1000 et ses machines. Le jeu propose plusieurs routes narratives, plusieurs fins et une bande-son remixant les thèmes de Brad Fiedel avec des compositions originales.​

Plusieurs modes de jeu sont également disponibles :

Story Mode : Campagne complète avec choix impactant l’histoire.

Arcade Mode : Run classique à score.

Infinite Mode : Survie sans fin.

Boss Rush : Affrontements directs contre les boss.

Mother of the Future et Level Training : Entraînement et défis spécifiques.​

Le jeu est disponible en version dématérialisée mais aussi en version physique. Trois éditions sont d’ailleurs proposées : standard, Day One et Collector (avec des goodies comme steelbook et artbook) à des tarifs variant de 55€ à 105€.