Jeu gratuit : Black Desert est offert en ce moment sur Steam

Bonne nouvelle pour les gamers, le jeu Black Desert est offert en ce moment sur Steam. Vous avez jusqu’au jeudi 18 déceembre 2025 à 9 heures pour le télécharger.

Sebastien
Bonne nouvelle pour les gamers, le jeu Black Desert est offert en ce moment sur Steam. Vous avez jusqu’au jeudi 18 déceembre 2025 à 9 heures pour le télécharger ou l’ajouter à votre bibliothèque de jeux. Pour le récupérer ça se passe ici.

Synopsis :

Black Desert est un jeu qui teste les limites du genre MMORPG en implémentant des graphismes et une bande son remastérisés. Profitez de contenus de jeu variés comme les guerres de conquête/géoconflits ou des contenus de profession tels que l’exploration, le commerce, la pêche, le dressage, l’alchimie, la cuisine, la récolte, la chasse et bien plus ! Faites l’expérience de tout cela dans un monde ouvert, vaste et somptueux. Voici Black Desert, le jeu de rôle MMO nouvelle génération.

Trailer du jeu :

Sebastien

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

