Team Group dévoile un nouveau SSD M.2. PCIe 5.0 : le NV10000

Un nouveau SSD est annoncé chez Team Group. Il s’agit du NV10000, c’est un SSD M.2. NVMe au format 2280 qui profite d’une interface PCI Express 5.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D. Par contre, le fabricant ne précise pas la marque et le type de contrôleur utilisé.

A noter que le NV10000 est équipé d’un dissipateur thermique très mince à base de graphène.

Trois capacités de stockage sont annoncées pour le NV10000 : 1 To, 2 To et 4 To.

Voilà les débits de chaque modèle :

NV10000 1 To : 10.000 Mo/s en lecture, 8.200 Mo/s en écriture

10.000 Mo/s en lecture, 8.200 Mo/s en écriture NV10000 2 To : 10.000 Mo/s en lecture, 8.500 Mo/s en écriture

10.000 Mo/s en lecture, 8.500 Mo/s en écriture NV10000 4 To : 9.500 Mo/s en lecture, 8.000 Mo/s en écriture

Les SSD de 1, 2 4 To offrent respectivement une endurance de 600 TBW, 1200 TBW et 2400 TBW. Leur garantie est de cinq ans.