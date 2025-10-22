Bon Plan : 10€ remise sur tout le site Rakuten et 10€, 20€, 30€ sur une sélection de produits

Ce mercredi 22 octobre 2025, Rakuten propose un code promo qui donne droit à 10€ de remise dès 69€ d’achats. Pour profiter de cette réduction il suffit de mentionner le code RAKUTEN10 au moment de valider son panier.

Bons Plans
par Sebastien
0

Attention : le code est utilisable uniquement ce mercredi 22 octobre 2025 jusqu’à minuit.

Rakuten propose aussi d’autres codes promos à valoir cette fois sur une sélection de produits. Les codes CLUBR10, CLUBR20 et CLUBR20 permettent respectivement de profiter de 10, 20 ou 30€ de rabais. Ils permettent par exemple d’acquérir des smartphones à prix réduits (y compris les iPhone) ou encore du matériel ou de l’électroménager à prix discount. Je vous invite à consulter cette page pour découvrir l’ensemble des produits éligibles à cette promo.

Le code CLUBR20 permet notamment d’obtenir  l’iPhone 16e à seulement 499,99€ comme on l’a vu récemment dans ce bon plan. Il peut évidemment être utilisé sur d’autres modèles d’iPhone ou d’autres appareils…

10€ sur tout Rakuten et 10€, 20€, 30€ sur une sélection

