Les graveurs sont en rupture de stock au Japon, merci Windows 10 !

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les lecteurs et graveurs optiques ont à nouveau le vent en poupe au Pays Du Soleil Levant.

Lecteurs et graveurs
par Sebastien
0

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les lecteurs et graveurs optiques ont à nouveau le vent en poupe au Pays Du Soleil Levant. Et la raison est plutôt étrange étant donné que ce genre d’équipement n’a plus trop la côte depuis longtemps, que ce soit en Europe ou partout ailleurs dans le monde.

L’explication est la suivante : les Japonais sont très friands de disques physiques. C’est d’ailleurs l’un des pays qui consomment le plus de films DVD et Blu-ray dans le monde. Idem concernant les jeux sur supports CD et DVD.

Du coup, quand la fin du support de Wndows 10 est arrivé, le 14 octobre dernier, de nombreux utilisateurs ont voulu conserver une version CD/DVD de Windows 10 et avoir également un exemplaire de Windows 11 pour l’installer.

Rupture de stock des graveurs, merci Windows 10 !

Ils auraient très bien pu sauvegarder l’image ISO sur un disque dur, une clé usb ou tout autre appareil de stockage, mais non ils préfèrent opter pour un média optique. Sauf que pour utiliser un média optique il faut également l’appareil qui va avec, un graveur, c’est pourquoi de nombreux japonais se sont rués dans les boutiques et ont dévalisé les stocks de graveurs.

A tel point qu’aujourd’hui, les graveurs sont devenus une denrée rare à Akihabara. Les rayons ont été dévalisés et il devient de plus en plus difficile de se procurer des graveurs qu’ils soient internes ou externes.

En France, on n’a pas ce souci et les graveurs sont toujours disponibles à la vente, et se vendent toujours aussi peu…

Source MyDrivers
Sebastien 20293 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS…

Sebastien

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 141.0.7390.123

Sebastien

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Firefox 144.0 pour Mac

Firefox 144.0 pour Windows (32-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Bon Plan : 10€ remise sur tout le site Rakuten et 10€,…

Sebastien

C’est l’automne sur Aliexpress : les prix tombent et les…

Meilleures offres d’automne : MS Office à vie pour seulement 31€…

Vente flash : l’iPhone 16e est bradé à 499,99€ (maj :…

Derniers tests

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS…

Sebastien

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 141.0.7390.123

Sebastien

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Firefox 144.0 pour Mac

Firefox 144.0 pour Windows (32-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Bon Plan : 10€ remise sur tout le site Rakuten et 10€,…

Sebastien

C’est l’automne sur Aliexpress : les prix tombent et les…

Meilleures offres d’automne : MS Office à vie pour seulement 31€…

Vente flash : l’iPhone 16e est bradé à 499,99€ (maj :…