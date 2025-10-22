Rupture de stock des graveurs, merci Windows 10 !

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les lecteurs et graveurs optiques ont à nouveau le vent en poupe au Pays Du Soleil Levant.

Les graveurs sont en rupture de stock au Japon, merci Windows 10 !

L’explication est la suivante : les Japonais sont très friands de disques physiques. C’est d’ailleurs l’un des pays qui consomment le plus de films DVD et Blu-ray dans le monde. Idem concernant les jeux sur supports CD et DVD.

Du coup, quand la fin du support de Wndows 10 est arrivé, le 14 octobre dernier, de nombreux utilisateurs ont voulu conserver une version CD/DVD de Windows 10 et avoir également un exemplaire de Windows 11 pour l’installer.

Ils auraient très bien pu sauvegarder l’image ISO sur un disque dur, une clé usb ou tout autre appareil de stockage, mais non ils préfèrent opter pour un média optique. Sauf que pour utiliser un média optique il faut également l’appareil qui va avec, un graveur, c’est pourquoi de nombreux japonais se sont rués dans les boutiques et ont dévalisé les stocks de graveurs.

A tel point qu’aujourd’hui, les graveurs sont devenus une denrée rare à Akihabara. Les rayons ont été dévalisés et il devient de plus en plus difficile de se procurer des graveurs qu’ils soient internes ou externes.

En France, on n’a pas ce souci et les graveurs sont toujours disponibles à la vente, et se vendent toujours aussi peu…