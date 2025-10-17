Un nouveau SSD PCIe 5.0 débarque chez Team Group : le T-Force Z54E

Le fabricant Team Group étoffe sa gamme de SSD en lançant ce jour un nouveau SSD performant. Il porte le nom de T-Force Z54E. C

Disques SSD
par Sebastien
0

Le fabricant Team Group étoffe sa gamme de SSD en lançant ce jour un nouveau SSD performant. Il porte le nom de T-Force Z54E. C’est un SSD M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 5.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Le T-Force Z54E est un SSD au format M.2. 2280, il mesure 22 mm de large sur 80 mm de long. Les puces de mémoire flash et le contrôleur resteront au frais grâce à un dissipateur thermique très mince en graphène.

Un nouveau SSD PCIe 5.0 débarque Team Group :T-Force Z54E

Le T-Force  Z54E existe en en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. En terme de débits, le fabricant annonce des taux de transferts pouvant atteindre jusqu’à 14.900 Mo/s en lecture et jusqu’à 14.000 Mo/s en écriture.

Voilà les débits proposés par chaque modèle :

  • T-Force Z54E 1 To : 14.900 Mo/s en lecture et jusqu’à 13.700 Mo/s en écriture
  • T-Force Z54E 2 To : 14.900 Mo/s en lecture et jusqu’à 14.000 Mo/s en écriture
  • T-Force Z54E 4 To : 14.900 Mo/s en lecture et jusqu’à 14.000 Mo/s en écriture

Les SSD de 1, 2 4 To sont annoncés respectivement avec une endurance de 600 TBW, 1200 TBW et 2400 TBW.

Couverts par une garantie de cinq ans, les SSD T-Force  Z54E de Team Group offrent un MTBF de 1,5 millions d’heures. ils seront commercialisés prochainement. Les prix de vente n’ont pas été communiqués pour l’instant.

Source Team Group
Sebastien

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

