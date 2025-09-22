Patriot lance deux SSD M.2. NVMe : Viper PV563 et PA523

Le fabricant Patriot éttofe sa gamme de SSD en lançant deux nouvelles références : le Viper PV563 et le PA523. Ce sont tous les deux des SSD M.2. PCI Express 5.0 4x.

Le fabricant Patriot éttofe sa gamme de SSD en lançant deux nouvelles références : le Viper PV563 et le PA523. Ce sont tous les deux des SSD M.2. PCI Express 5.0 4x. Le Viper PV563 est plutôt un modèle de milieu de gamme, tandis que le PA523 est un modèle d’entrée de gamme.

PATRIOT VIPER PV563

Le PV563 embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Il est décliné en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. Le PV563 offre des vitesses de lecture séquentielles allant jusqu’à 14.000 Mo/s et des vitesses d’écriture allant jusqu’à 11.000 Mo/s.

Voilà les débits proposés pour chaque modèle :

PV563 1 To : 14.000 Mo/s en lecture, 7.500 Mo/s en écriture

14.000 Mo/s en lecture, 7.500 Mo/s en écriture PV563 2 To : 14.000 Mo/s en lecture, 10.000 Mo/s en écriture

14.000 Mo/s en lecture, 10.000 Mo/s en écriture PV563 4 To : 14.000 Mo/s en lecture, 11.000 Mo/s en écriture

Les disques de 1, 2 et 4 To offrent respectivement un endurance de 700 TBW, 1400 TBW et 3.000 TBW.

PATRIOT PA523

Moins véloce que le PV563, le PA523 offre des débits pouvant atteindre 10.000 Mo/s en lecture et 8.500 Mo/s en écriture. Le SSD embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Voilà les débits des différents modèles :

PA523 1 To : 10.000 Mo/s en lecture, 6.500 Mo/s en écriture

10.000 Mo/s en lecture, 6.500 Mo/s en écriture PA523 2 To : 10.000 Mo/s en lecture, 8.200 Mo/s en écriture

10.000 Mo/s en lecture, 8.200 Mo/s en écriture PA523 4 To : 10.000 Mo/s en lecture, 8.500 Mo/s en écriture

Le PA523 est couvert par une garantie de cinq ans. Les modèles de 1, 2 et 4 To offrent respectivement un endurance de 700 TBW, 1400 TBW et 3.000 TBW.