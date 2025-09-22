Patriot lance deux nouveaux SSD M.2. NVMe PCIe 5.0 : Viper PV563 et PA523

Le fabricant Patriot éttofe sa gamme de SSD en lançant deux nouvelles références : le Viper PV563 et le PA523. Ce sont tous les deux des SSD M.2. PCI Express 5.0 4x.

Disques SSD
par Sebastien
0

Le fabricant Patriot éttofe sa gamme de SSD en lançant deux nouvelles références : le Viper PV563 et le PA523. Ce sont tous les deux des SSD M.2. PCI Express 5.0 4x. Le Viper PV563 est plutôt un modèle de milieu de gamme, tandis que le PA523 est un modèle d’entrée de gamme.

PATRIOT VIPER PV563

Le PV563 embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Il est décliné en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. Le PV563 offre des vitesses de lecture séquentielles allant jusqu’à 14.000 Mo/s et des vitesses d’écriture allant jusqu’à 11.000 Mo/s.

Voilà les débits proposés pour chaque modèle :

  • PV563 1 To : 14.000 Mo/s en lecture, 7.500 Mo/s en écriture
  • PV563 2 To : 14.000 Mo/s en lecture, 10.000 Mo/s en écriture
  • PV563 4 To : 14.000 Mo/s en lecture, 11.000 Mo/s en écriture

Les disques de 1, 2 et 4 To offrent respectivement un endurance de 700 TBW, 1400 TBW et 3.000 TBW.

Patriot lance deux SSD M.2. NVMe : Viper PV563 et PA523

PATRIOT PA523

Moins véloce que le PV563, le PA523 offre des débits pouvant atteindre 10.000 Mo/s en lecture et 8.500 Mo/s en écriture. Le SSD embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Voilà les débits des différents modèles :

  • PA523 1 To : 10.000 Mo/s en lecture, 6.500 Mo/s en écriture
  • PA523 2 To : 10.000 Mo/s en lecture, 8.200 Mo/s en écriture
  • PA523 4 To : 10.000 Mo/s en lecture, 8.500 Mo/s en écriture

Le PA523 est couvert par une garantie de cinq ans. Les modèles de 1, 2 et 4 To offrent respectivement un endurance de 700 TBW, 1400 TBW et 3.000 TBW.

Patriot lance deux SSD M.2. NVMe : Viper PV563 et PA523

Sebastien 20231 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Opera One 122.0.5643.51

Sebastien

Google Chrome 140.0.7339.186

Thunderbird 143.0 pour Windows 64-bit

Firefox 143.0.1 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Pour la rentrée : Windows 11 est à 13€ sur Godeal24 !

Sebastien

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…

Bon Plan : le PC portable ASUS VivoBook 15OLED S1505 s’affiche à…

Bon Plan : le PC portable HP Victus 16-s0084nf à 1.199€ sur CDiscount

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Opera One 122.0.5643.51

Sebastien

Google Chrome 140.0.7339.186

Thunderbird 143.0 pour Windows 64-bit

Firefox 143.0.1 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Pour la rentrée : Windows 11 est à 13€ sur Godeal24 !

Sebastien

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…

Bon Plan : le PC portable ASUS VivoBook 15OLED S1505 s’affiche à…

Bon Plan : le PC portable HP Victus 16-s0084nf à 1.199€ sur CDiscount